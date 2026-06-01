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OCIO EN CÓRDOBA

Vuelve la Shopping Night de Córdoba: horarios, actividades, descuentos y conciertos

El Centro Comercial Abierto Centro Córdoba celebra la decimotercera edición de la noche de las promociones, los descuentos y regalos para promocionar el comercio local y de cercanía

Un espectáculo en la Shopping Night de Córdoba 2025.

Un espectáculo en la Shopping Night de Córdoba 2025. / A. J. González

María Roso

Bajo el lema ‘¡Que el ritmo no pare!’, el Centro Comercial Abierto Centro Córdoba vuelve a organizar un año más, y ya van trece ediciones, la Shopping Night, con el objetivo de promocionar el comercio local y de cercanía en una noche de descuentos, promociones, actividades, regalos y conciertos.

La cita será el viernes 5 de junio en el centro de Córdoba con los ingredientes habituales del evento en el que, como señalan desde la organización,  “el ritmo de las compras, de la música, de las calles llenas de vida y del comercio local vuelve a tomar el centro de Córdoba en una noche única”.

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025 / A. J. GONZÁLEZ

El evento, ya consolidado, busca revalidar o incluso superar el éxito de público de las últimas ediciones, en la que más de 150.000 personas asistieron a esta cita que ya es fija para el comercio de la capital en los primeros compases del mes de junio. Aquí tienes todos los detalles del programa de este año.

Casi 350 establecimientos con promociones y descuentos

Alrededor de 350 establecimientos adheridos a Centro Ciudad se suman a la celebración levantando sus persianas en horario nocturno con promociones y descuentos para atraer a los compradores.

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025

Actividades amenizan la Shopping Night en el centro de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Cuatro horas de compras y espectáculos

La Shopping Night se celebra el viernes 5 de junio de 20.30 a 1.00 horas.

Conciertos en Las Tendillas

Para amenizar la noche del comercio en Córdoba, la plaza de Las Tendillas acogerá los directos del grupo Trueno Azul, con un primer pase a las 20.30, al que seguirá la inauguración institucional a las 21.00 horas, para que la música vuelva a las 21.30 horas, con un segundo pase.

A partir de las 23.00 horas, y hasta el cierre, la fiesta de las compras estará amenizada por la sesión DJ de los 40 Fernandisco.

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025

Concierto en la Shopping Night 2025 / A. J. GONZÁLEZ

Pasacalles de la Shopping Night

Además de la programación en el escenario, la Shopping Night contará con varios espectáculos itinerantes por las calles del centro, entre los que se incluyen un pasacalles de robots Transformers y la actuación de la Charanga del Capitán Topacio, que recorrerán las principales vías comerciales.

Noticias relacionadas y más

Los horarios de la Shopping Night

  • Comercios abiertos en horario especial, de 21.00 a 01.00 horas
  • Pasacalles-Charanga 'Capitán Topacio'
  • Pasacalles Robots Transformers
  • De 20.30 a 21.00 horas actuará en la plaza de las Tendillas Trueno Azul
  • 21.00 horas. Inauguración institucional
  • De 21.30 horas a 23.00. Trueno Azul en el escenario de Las Tendillas
  • De 23.00 a 01.00 horas Sesión Dj de los 40 Fernandisco

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