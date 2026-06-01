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Turismo

Córdoba alcanza los 715 apartamentos turísticos tras crecer un 35% en un año

Estos establecimientos esquivan el pinchazo hotelero y ganan un 14% de viajeros hasta abril

Dos turistas caminan con maletas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Dos turistas caminan con maletas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los apartamentos turísticos se abren paso en Córdoba con proyectos urbanísticos nuevos y también con una subida de la demanda en los primeros meses de 2026. En línea con las noticias sobre el otorgamiento de licencias, la cifra de establecimientos se ha incrementado un 35% durante el último año y ha alcanzado los 715. Estos son 184 apartamentos más, en números absolutos, o un apartamento nuevo cada dos días.

Con todo, Córdoba se halla a la cola de Andalucía en la oferta de este tipo de alojamiento. Solo Huelva, con 661, dispone de menos, en tanto que Málaga, que ofrece 10.719, lidera el ranking andaluz con mucha diferencia.

Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de relieve, asimismo, que los apartamentos turísticos de Córdoba cuentan con 2.480 plazas y estas son un 32% más que en abril de 2025. Este desarrollo ha ido aparejado de una caída en el grado de ocupación, que se situó en abril pasado en un 38%, frente al 44% de hace un año.

Ganan un 14% de viajeros

No obstante, durante el primer cuatrimestre han recibido a 40.853 viajeros y esto representa un aumento del 14% anual, que contrasta con la caída del 7% anotada en los hoteles. Estos últimos, sin embargo, mantienen el protagonismo en el sector turístico provincial, acumulando 354.036 huéspedes durante los cuatro primeros meses del año. Por ahora, los apartamentos suponen solo una pequeña parte de la oferta de plazas de alojamiento, aunque se hallan en crecimiento de acuerdo con la información del INE.

Estos establecimientos registran una estancia media de dos días, frente a los 1,7 días de los hoteles, una cuestión que tradicionalmente ha sido un caballo de batalla para estas empresas. El dato se extrae de dividir los 40.853 turistas contabilizados en el primer cuatrimestre, entre las 80.821 pernoctaciones contratadas. Además, la ocupación se ha incrementado un 15% anual en el periodo analizado, levemente por encima del número de clientes.

A.J.González Córdoba Apartamentos turísticos edifcio de la calle Gutiérrez de los Ríos cerca de la plaza de la Almagra

Un cartel anuncia la localización de apartamentos turísticos en Córdoba. / A. J. González

Respecto al comportamiento de los viajeros, la estadística recoge que los apartamentos han hospedado a 24.734 turistas nacionales hasta el pasado abril y esta cifra representa una subida del 21% en comparación con el mismo periodo de 2025. En la misma línea, los 16.119 extranjeros alojados son un 3% más que hace un año.

Subida del 19% por el impacto de la Semana Santa

En abril se celebró la Semana Santa de 2026 y, al hilo de esta fiesta religiosa, la actividad se incrementó un 19% interanual, alcanzado los 14.493 viajeros en estos establecimientos. No obstante, durante ese mes la conexión por alta velocidad entre Málaga y Madrid se mantuvo interrumpida, lo que pudo motivar, junto a otros factores como las crisis bélicas en el contexto internacional, un menor incremento de los visitantes extranjeros. Así, los apartamentos turísticos contabilizaron 7.884 turistas españoles, un 31% más que hace un año, y 6.609 procedentes de otros países, un 7% más.

Noticias relacionadas y más

El turista español tira al alza de las pernoctaciones

Los viajeros contrataron 28.556 noches en apartamentos durante el cuarto mes del año, un 14% más que en abril de 2025. Sin embargo, como se indica más arriba, en lo que va de año se han registrado 80.821 pernoctaciones, un 15% más anual. Esta subida ha sido protagonizada por los turistas nacionales, con 50.257 pernoctaciones, un 26% más anual, en tanto que los extranjeros han sumado 30.564, una cifra que supone un descenso leve en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado.

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