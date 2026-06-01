Córdoba pasa del calor extremo a la tregua térmica: la Aemet apunta a un alivio de los termómetros para estos días

Córdoba empieza el mes de junio igual que acabó mayo, con los termómetros disparados y temperaturas más propias de la canícula de junio que de los últimos compases de la primavera antes del cambio de estación. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un inicio de semana abonado a las temperaturas extremas, con 39 grados este lunes 1 de junio y 38º previstos para el martes.

El calor extremo de este lunes ha obligado a la Aemet a activar el aviso amarillo por altas temperaturas para esta jornada, prolongándose así la alerta del viernes, sábado y domingo. Será, pues, una semana en la que los termómetros apenas darán respiro, con índice ultravioleta muy alto, jornadas de sol intenso y un 0 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Estos son los días con bajada de las máximas en Córdoba

Tras un lunes y un martes especialmente calurosos, el miércoles y el jueves, las máximas se quedarán en la marca de 36 grados, y no será hasta el viernes 5 de junio cuando los cordobeses perciban un verdadero alivio en los termómetros. Para esa jornada, se espera que las temperaturas no suban de los 33 grados. Una tendencia que se mantendrá el sábado 6 de junio, con una marca de 34 grados, para volver a remontar el domingo con una máxima prevista de 36 grados.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Así serán las noches en Córdoba esta semana

Tras cerrar un mes de mayo en el que las noches han sido particularmente cálidas para esta época del año, en junio el descenso de las mínimas vendrá de la mano de la caída de las máximas.

Así, el lunes, la mínima ha sido de 20 grados, y bajará a los 18º el martes. El miércoles y el jueves se esperan 17 grados de mínima. El viernes, por el contrario, será necesaria la colcha de verano, con unos termómetros que caerán hasta los 15 grados. El sábado se esperan 16º y el domingo 17º.