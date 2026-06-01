EL TIEMPO
Córdoba pasa del calor extremo a la tregua térmica: la Aemet apunta a un alivio de los termómetros para estos días
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del 1 al 7 de junio
Córdoba empieza el mes de junio igual que acabó mayo, con los termómetros disparados y temperaturas más propias de la canícula de junio que de los últimos compases de la primavera antes del cambio de estación. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un inicio de semana abonado a las temperaturas extremas, con 39 grados este lunes 1 de junio y 38º previstos para el martes.
El calor extremo de este lunes ha obligado a la Aemet a activar el aviso amarillo por altas temperaturas para esta jornada, prolongándose así la alerta del viernes, sábado y domingo. Será, pues, una semana en la que los termómetros apenas darán respiro, con índice ultravioleta muy alto, jornadas de sol intenso y un 0 por ciento de probabilidad de precipitaciones.
Estos son los días con bajada de las máximas en Córdoba
Tras un lunes y un martes especialmente calurosos, el miércoles y el jueves, las máximas se quedarán en la marca de 36 grados, y no será hasta el viernes 5 de junio cuando los cordobeses perciban un verdadero alivio en los termómetros. Para esa jornada, se espera que las temperaturas no suban de los 33 grados. Una tendencia que se mantendrá el sábado 6 de junio, con una marca de 34 grados, para volver a remontar el domingo con una máxima prevista de 36 grados.
Así serán las noches en Córdoba esta semana
Tras cerrar un mes de mayo en el que las noches han sido particularmente cálidas para esta época del año, en junio el descenso de las mínimas vendrá de la mano de la caída de las máximas.
Así, el lunes, la mínima ha sido de 20 grados, y bajará a los 18º el martes. El miércoles y el jueves se esperan 17 grados de mínima. El viernes, por el contrario, será necesaria la colcha de verano, con unos termómetros que caerán hasta los 15 grados. El sábado se esperan 16º y el domingo 17º.
Radiación ultravioleta muy alta
Otro de los aspectos destacados de la semana será el elevado índice ultravioleta. La Aemet prevé valores de entre 9 y 10, considerados muy altos, por lo que se aconseja utilizar protección solar, gafas de sol homologadas y evitar exposiciones prolongadas en las horas de máxima insolación.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso