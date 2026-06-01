La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rechaza participar en la mesa técnica de inundaciones de Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha rechazado participar en la mesa técnica sobre zonas inundables e inundaciones creada por el Ayuntamiento de Córdoba tras el tren de borrascas que afectó a la capital cordobesa este invierno. La mesa se creó el pasado mes de marzo después de acordarse por la unanimidad del Pleno de Córdoba. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, emitió un decreto para impulsar la creación de este organismo, que ya había pedido la oposición y que llegaba tras las problemáticas inundaciones registradas entre enero y febrero en algunas zonas de la ciudad a consecuencia del temporal. Sin embargo, la ausencia de la CHG hace replantearse su utilidad ya que su creación respondía a la necesidad de coordinar actividades para evitar inundaciones entre ambas administraciones.

Negativa por carta

El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que la CHG ha rehusado la invitación del alcalde de Córdoba, y ha recordado que la mesa técnica fue, además, una iniciativa aplaudida por el Consejo del Movimiento Ciudadano, de cara a analizar los problemas en las zonas inundables de la capital cordobesa. La CHG ha remitido una carta al Ayuntamiento de Córdoba donde expone los motivos para este rechazo y considera que ya existen canales donde estudiar este problema.

Voluntarios de Cruz Roja en las labores de limpieza tras las inundaciones en Córdoba. / AJ González / COR

Sorpresa municipal

El edil del PP ha reconocido "la sorpresa" experimentada por el gobierno municipal ante la negativa de la CHG y defiende la necesidad de contar con esta mesa técnica de inundaciones: "Lo que abunda no daña y esta mesa sería un marco ideal para poner en común las políticas para minimizar y combatir el efecto de las crecidas del río", ha asegurado Miguel Ángel Torrico.

En el puesto de mando avanzado de las inundaciones: José María Bellido y Adolfo Molina / AJ González / COR

Por último, el portavoz popular ha avanzado de que el grupo municipal del PP llevará al Pleno una moción pidiendo a la CHG que participe y reconsideren su posición.

Composición

La composición de la mesa técnica incluye la presencia del alcalde, José María Bellido, y la vicepresidencia del delegado de Presidencia y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. Además, estaba previsto que formaran parte de la mesa dos representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otros dos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).