Sucesos
Un coche impacta contra la mediana en la A-4 en Córdoba y deja dos heridos de 82 y 71 años
Los afectados han sido trasladados al hospital Reina Sofía en ambulancia
Dos personas, de 82 y 71 años, han resultado heridas este lunes por la mañana tras una salida de vía y posterior choque contra el guardarraíl en la A-4 a su paso por Córdoba capital, a la altura del entorno de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.
Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido a las 9.05 horas en el kilómetro 388 de la A-4, sentido Córdoba, entre los terrenos de la base y el restaurante Los Cansinos. Al parecer, el turismo se salió de la vía, impactó contra la mediana y quedó atravesado en el guardarraíl.
La circulación no recuperó la normalidad hasta tres horas después
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Debido a los daños en la calzada y a la presencia de piezas desprendidas del vehículo, la circulación no recuperó la normalidad hasta unas tres horas después.
En el coche viajaban un hombre de 82 años y una mujer de 71, que fueron trasladados al Hospital Reina Sofía en ambulancia, sin que por el momento haya trascendido el alcance de sus lesiones.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso