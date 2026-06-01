Un coche impacta contra la mediana en la A-4 en Córdoba y deja dos heridos de 82 y 71 años

Dos personas, de 82 y 71 años, han resultado heridas este lunes por la mañana tras una salida de vía y posterior choque contra el guardarraíl en la A-4 a su paso por Córdoba capital, a la altura del entorno de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido a las 9.05 horas en el kilómetro 388 de la A-4, sentido Córdoba, entre los terrenos de la base y el restaurante Los Cansinos. Al parecer, el turismo se salió de la vía, impactó contra la mediana y quedó atravesado en el guardarraíl.

Autovía A-4 a su paso por el barrio del Guadalquivir. / A. J. González

La circulación no recuperó la normalidad hasta tres horas después

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Debido a los daños en la calzada y a la presencia de piezas desprendidas del vehículo, la circulación no recuperó la normalidad hasta unas tres horas después.

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En el coche viajaban un hombre de 82 años y una mujer de 71, que fueron trasladados al Hospital Reina Sofía en ambulancia, sin que por el momento haya trascendido el alcance de sus lesiones.