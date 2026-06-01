Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía del cordobesismoCrónica CCFAgenda fiestas de junioCalor en la FeriaBalance de la FeriaTemporada de incendiosCine de verano C3AFederaciones PSOEParque JoyeroEmpleo en CorreosCóctel molotov contra casetaGuillermo del PinoRegantesCarmen García, mejor notaCinco pueblos de postalÁngel XiménezAccidente de tráficoMuere Luis Corral
instagramlinkedin

Sucesos

Un coche impacta contra la mediana en la A-4 en Córdoba y deja dos heridos de 82 y 71 años

Los afectados han sido trasladados al hospital Reina Sofía en ambulancia

Tráfico intenso en la autovía A-4, a su paso por Córdoba.

Tráfico intenso en la autovía A-4, a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Dos personas, de 82 y 71 años, han resultado heridas este lunes por la mañana tras una salida de vía y posterior choque contra el guardarraíl en la A-4 a su paso por Córdoba capital, a la altura del entorno de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido a las 9.05 horas en el kilómetro 388 de la A-4, sentido Córdoba, entre los terrenos de la base y el restaurante Los Cansinos. Al parecer, el turismo se salió de la vía, impactó contra la mediana y quedó atravesado en el guardarraíl.

Autovía A-4 a su paso por el barrio del Guadalquivir.

Autovía A-4 a su paso por el barrio del Guadalquivir. / A. J. González

La circulación no recuperó la normalidad hasta tres horas después

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Debido a los daños en la calzada y a la presencia de piezas desprendidas del vehículo, la circulación no recuperó la normalidad hasta unas tres horas después.

Noticias relacionadas

En el coche viajaban un hombre de 82 años y una mujer de 71, que fueron trasladados al Hospital Reina Sofía en ambulancia, sin que por el momento haya trascendido el alcance de sus lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  4. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  5. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
  6. Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
  7. Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
  8. Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso

Un coche impacta contra la mediana en la A-4 en Córdoba y deja dos heridos de 82 y 71 años

Un coche impacta contra la mediana en la A-4 en Córdoba y deja dos heridos de 82 y 71 años

Vuelve la Shopping Night de Córdoba: horarios, actividades, descuentos y conciertos

Vuelve la Shopping Night de Córdoba: horarios, actividades, descuentos y conciertos

Los padres de Greta, la bebé trasplantada de corazón: "Las 13 horas de operación fueron las más largas de nuestra vida"

Los padres de Greta, la bebé trasplantada de corazón: "Las 13 horas de operación fueron las más largas de nuestra vida"

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cinco meses

Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta cuando tenía cinco meses

Indra abrirá una tercera instalación en Córdoba para montaje y pruebas de líneas de producción

Indra abrirá una tercera instalación en Córdoba para montaje y pruebas de líneas de producción

El TSJA condena al Ayuntamiento de Córdoba a pagar un premio de jubilación tras limitar la ley el veto a altos cargos

El TSJA condena al Ayuntamiento de Córdoba a pagar un premio de jubilación tras limitar la ley el veto a altos cargos

El Reina Sofía de Córdoba organiza un programa especial en la Semana de la Donación por el 50 aniversario del centro

El Reina Sofía de Córdoba organiza un programa especial en la Semana de la Donación por el 50 aniversario del centro

Las nuevas consultas del hospital Materno Infantil de Córdoba no abrirán hasta después del verano

Tracking Pixel Contents