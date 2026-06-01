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Ayuntamiento de córdoba

La Casa de Acogida de Córdoba ofrecerá 15 plazas, cinco más que el año pasado, a personas sin hogar como refugio climático dentro del Plan Ola de Calor 2026

El servicio funcionará del 1 de junio al 30 de septiembre en horario de 13.00 a 20.00 horas, ofreciendo tanto comida y merienda como un lugar climatizado donde pasar las horas de más calor

Un usuario de la Casa de Acogida de Campo Madre de Dios, en una edición anterior del Plan Ola de Calor.

Un usuario de la Casa de Acogida de Campo Madre de Dios, en una edición anterior del Plan Ola de Calor. / Noelia Santos

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha ampliado a 15 plazas, cinco más que el año pasado, el espacio disponible en la Casa de Acogida de Campo Madre de Dios destinadas a acoger el Plan Ola de Calor 2026, que ofrece refugio climático a personas sin hogar. Según ha informado la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, estas plazas estarán abiertas a quienes lo necesiten del 1 de junio al 30 de septiembre en horario de 13.00 a 20.00 horas. Dentro de las instalaciones, las personas usuarias recibirán comida y merienda, además de disponer de un espacio climatizado, duchas, ropero y consigna donde guardar sus pertenencias, así como información y atención con la trabajadora social quien lo necesite.

El Ayuntamiento detectó el año pasado que un número importante de usuarios acudía a la Casa de Acogida al mediodía y después de comer y ducharse, abandonaba el recurso a primera hora de la tarde, motivo por el cual se está valorando este año la posibilidad de ampliar la disponibilidad de plazas de comedor de cara a próximas ediciones. De momento, las 15 plazas habilitadas darán opción a comer y a permanecer en las instalaciones hasta las ocho de la tarde.

La solicitud, directamente cada día en la Casa de Acogida

Como es habitual, las personas en situación de sinhogarismo tendrán prioridad absoluta aunque según ha explicado el año pasado ya se dio algún caso de personas sin recursos que estaban trabajando en el campo que requirieron esta atención. La solicitud para acceder a este espacio se realiza directamente en la Casa de Acogida cada día, ya que no se reserva sitio de un día para otro, y también a través de la Policía Local, que está informada del recurso.

Eva Contador presenta el Plan Ola de Calor 2026 del Ayuntamiento de Córdoba.

Eva Contador presenta el Plan Ola de Calor 2026 del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Contador ha indicado que el año pasado, la casa solo se llenó cuatro o cinco días, pese a lo cual este año y de forma preventiva, se ha optado por aumentar el número de plazas disponibles. El perfil de los usuarios es variado aunque predominan los varones y en los últimos años, se ha observado que cada vez hay más jóvenes que requieren este servicio.

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En este momento, las plazas de la Casa de Acogida están llenas, ya que cuando se produce alguna baja, inmediatamente se cubre con alguna de las personas que están en la calle en lista de espera, al igual que las instalaciones de La Casita, habitada por extutelados. En este sentido, Eva Contador, ha destacado que La Casita está funcionando muy bien. "En octubre, se cumplió un año de funcionamiento y para entonces, 14 chavales que han conseguido el objetivo de la reinserción laboral con el que se creó este recurso".

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