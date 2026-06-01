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Tragedia ferroviaria

Abierto desde este martes el plazo para solicitar las ayudas de la Junta a las víctimas de Adamuz

El BOJA contempla importes de hasta 16.828 euros para los heridos y de 14.424 euros por fallecimiento

Tren Alvia siniestrado en Adamuz el 18 de enero pasado.

Tren Alvia siniestrado en Adamuz el 18 de enero pasado. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Este martes, 2 de junio, comienza el plazo para solicitar las ayudas de la Junta de Andalucía a víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, que son complementarias a las estatales. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica hoy lunes la convocatoria y las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a partir de mañana, durante los próximos tres meses.

Los beneficiarios recibirán 14.424 euros por persona fallecida, que podrán solicitar los familiares de la víctima mortal, y diferentes cuantías por las lesiones corporales sufridas, en función de las categorías establecidas en el baremo de indemnizaciones del anexo del Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Efectos del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 40 personas cuando descarrilaron varios vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha (Madrid), e invadieron la vía contigua pocos segundos antes de que circulase un Alvia de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló tras chocar. En imagen, el sueco Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente del suceso. ACCIDENTE DE FERROCARRIL MORTAL. DESCARRILAMIENTO. CHOQUE

Tren de la empresa Iryo siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

De esta forma, a la primera categoría le corresponden 16.828 euros y a la última, que es la decimocuarta, 481 euros. La cuantía total máxima de los créditos presupuestarios destinados a la financiación de las ayudas es de 1.500.000 euros. La convocatoria indica que la concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

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Presentación de solicitudes

Por otra parte, el anuncio recoge la solicitud de concesión de la ayuda económica, que deberá dirigirse a la persona titular de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, y que se presentará en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que pueda también presentarse por cualquiera de los medios previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo máximo de resolución y notificación será de dos meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada.

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