La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El balance de una Feria con un nuevo modelo y el arranque de una campaña especialmente vigilada por el riesgo de incendios marcan la actualidad de este domingo en el que también hablamos sobre las perspectivas de crecimiento del sector hotelero cordobés
La Feria de Córdoba cierra una nueva edición consolidando un modelo que ha ganado gracias a los toldos, aunque mantiene algunos retos pendientes en el recinto de El Arenal. Nuestro balance de la semana abre el boletín informativo de este domingo 31 de mayo, en el que analizamos también el inicio de la temporada de incendios con casi toda la provincia en situación de riesgo bajo pese a las altas temperaturas de los últimos días. Además, compartimos nuestra entrevista a Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba, que avanza la llegada de nuevos establecimientos hoteleros de gran tamaño a la capital en los próximos años.
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- ¿Toldos o árboles? Investigadores de la UCO miden el calor real en la Feria de Córdoba
- Comienza la temporada de incendios con casi toda Córdoba en riesgo bajo
- ENTREVISTA | Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba: «Van a llegar nuevos hoteles y grandes a Córdoba»
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- LA PEOR CARA | 86 peleas y 27 detenidos por robos, drogas, malos tratos y otros delitos
- REPORTAJE | La Feria de Córdoba, al baúl hasta el año que viene: comienza el desmontaje de las casetas en El Arenal
Especial Selectividad 2026
- DATOS | Más de 4.700 estudiantes se enfrentan en Córdoba desde este martes a la PAU con más controles ‘anticopia’
- REPORTAJE | El ‘búnker’ de la PAU: así custodia la Universidad de Córdoba los exámenes de Selectividad
- TESTIMONIO | Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- FE | Más de 700 estudiantes de la PAU se encomiendan a la Virgen de los Dolores de Córdoba
Córdoba ciudad
- SUCESOS | Herido un joven en la Glorieta Tres Culturas tras la colisión entre un coche y una moto
- EMPLEO | Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- VERANO | Sadeco instala 80 refugios para murciélagos en parques de Córdoba para combatir los mosquitos
Provincia
- ARQUEOLOGÍA | Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
- ENTREVISTA | Rafael Luque, premio Princesa Girona de Investigación 2026: "La astronomía española está al nivel de las mejores de Europa"
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
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