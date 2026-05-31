La Feria de Córdoba cierra una nueva edición consolidando un modelo que ha ganado gracias a los toldos, aunque mantiene algunos retos pendientes en el recinto de El Arenal. Nuestro balance de la semana abre el boletín informativo de este domingo 31 de mayo, en el que analizamos también el inicio de la temporada de incendios con casi toda la provincia en situación de riesgo bajo pese a las altas temperaturas de los últimos días. Además, compartimos nuestra entrevista a Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba, que avanza la llegada de nuevos establecimientos hoteleros de gran tamaño a la capital en los próximos años.

Además, destacamos estas otras noticias:

EL TIEMPO | Alerta amarilla en Córdoba este lunes a causa de las altas temperaturas

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