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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El balance de una Feria con un nuevo modelo y el arranque de una campaña especialmente vigilada por el riesgo de incendios marcan la actualidad de este domingo en el que también hablamos sobre las perspectivas de crecimiento del sector hotelero cordobés

El desmontaje de la Feria 2026.

El desmontaje de la Feria 2026. / AJ González / COR

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Feria de Córdoba cierra una nueva edición consolidando un modelo que ha ganado gracias a los toldos, aunque mantiene algunos retos pendientes en el recinto de El Arenal. Nuestro balance de la semana abre el boletín informativo de este domingo 31 de mayo, en el que analizamos también el inicio de la temporada de incendios con casi toda la provincia en situación de riesgo bajo pese a las altas temperaturas de los últimos días. Además, compartimos nuestra entrevista a Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba, que avanza la llegada de nuevos establecimientos hoteleros de gran tamaño a la capital en los próximos años.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Especial Selectividad 2026

Córdoba ciudad

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