La actualidad del domingo 31 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los secretos del dispositivo que protege los exámenes de la PAU, las huellas de antiguas poblaciones en las Sierras Subbéticas y nuestra entrevista a Rafael Luque, premio Princesa Girona de Investigación 2026, centran nuestra mirada informativa de este domingo.
La cuenta atrás para la nueva Prueba de Acceso a la Universidad ya ha comenzado y la Universidad de Córdoba ultima el dispositivo de seguridad para custodiar unos exámenes que permanecen bajo estricta vigilancia hasta el momento de su reparto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 31 de mayo, en el que también nos hacemos eco de un estudio que documenta siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas y conversamos con Rafael Luque, premio Princesa de Girona de Investigación 2026, que reivindica el excelente momento que atraviesa la astronomía española.
- REPORTAJE | El ‘búnker’ de la PAU: así custodia la Universidad de Córdoba los exámenes de Selectividad
- Un estudio revela siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas
- ENTREVISTA | Rafael Luque, premio Princesa Girona de Investigación 2026: "La astronomía española está al nivel de las mejores de Europa"
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
Especial Selectividad 2026
- Más de 4.700 estudiantes se enfrentan en Córdoba desde este martes a la PAU con más controles ‘anticopia’
- Fátima Sánchez, mejor nota en 2021: "Que vayan al examen con mucha confianza para dar lo mejor, el trabajo ya está hecho»
- Más de 700 estudiantes de la PAU se encomiendan a la Virgen de los Dolores de Córdoba
Córdoba ciudad
- ENTREVISTA | Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba: «Van a llegar nuevos hoteles y grandes a Córdoba»
- CRÓNICA DE LA SEMANA, por Irina Marzo | Silencio, autofagia y el milagro de los toldos
Provincia
- Rubricado un convenio para licitar el estudio económico de la subestación eléctrica de Lucena y Cabra
- El estaño aspira a despertar al Guadiato
- Estabilizado el incendio provocado por un rayo en una zona agrícola de Pozoblanco
Cultura
- OBITUARIO | Muere Josefina Molina, directora cordobesa pionera en el cine español, a los 89 años de edad
Deportes
- LA PREVIA | El Córdoba CF baja el telón ante el Huesca con la vista puesta en un verano de cambios
- Luis Enrique, el arquitecto del orden: de la derrota en El Arcángel a la gloria europea
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
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- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos