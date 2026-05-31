Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sábado de FeriaMuere Josefina MolinaBaturro FeriaIncendio PozoblancoViviendas ocupadasCCFTuristas CórdobaPeleasTaxis pirataSiluro DoñanaPueblo rojoGuía de la FeriaDecoración casetasTombolasComida retiradaCorpus CórdobaPAU 2026
instagramlinkedin

La actualidad del domingo 31 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los secretos del dispositivo que protege los exámenes de la PAU, las huellas de antiguas poblaciones en las Sierras Subbéticas y nuestra entrevista a Rafael Luque, premio Princesa Girona de Investigación 2026, centran nuestra mirada informativa de este domingo.

Estudiantes en la facultad de Filosofía y Letras en los días previos a la PAU 2026.

Estudiantes en la facultad de Filosofía y Letras en los días previos a la PAU 2026. / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La cuenta atrás para la nueva Prueba de Acceso a la Universidad ya ha comenzado y la Universidad de Córdoba ultima el dispositivo de seguridad para custodiar unos exámenes que permanecen bajo estricta vigilancia hasta el momento de su reparto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 31 de mayo, en el que también nos hacemos eco de un estudio que documenta siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas y conversamos con Rafael Luque, premio Princesa de Girona de Investigación 2026, que reivindica el excelente momento que atraviesa la astronomía española.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Especial Selectividad 2026

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  2. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  3. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
  4. De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
  5. Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
  6. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  7. Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
  8. El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 31 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 31 de mayo de 2026

Córdoba dice adiós a El Arenal: ¿Cuándo es la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2027?

Córdoba dice adiós a El Arenal: ¿Cuándo es la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2027?

Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba: «Van a llegar nuevos hoteles y grandes a Córdoba»

Crónica de la semana en Córdoba: Silencio, autofagia y el milagro de los toldos

Crónica de la semana en Córdoba: Silencio, autofagia y el milagro de los toldos

Más de 4.700 estudiantes se enfrentan en Córdoba desde este martes a la PAU con más controles ‘anticopia’

Más de 4.700 estudiantes se enfrentan en Córdoba desde este martes a la PAU con más controles ‘anticopia’

Fátima Sánchez, mejor nota de la PAU en 2021: "Que vayan al examen con mucha confianza para dar lo mejor, el trabajo ya está hecho»

Más de 700 estudiantes de la PAU se encomiendan a la Virgen de los Dolores de Córdoba

Más de 700 estudiantes de la PAU se encomiendan a la Virgen de los Dolores de Córdoba
Tracking Pixel Contents