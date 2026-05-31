La cuenta atrás para la nueva Prueba de Acceso a la Universidad ya ha comenzado y la Universidad de Córdoba ultima el dispositivo de seguridad para custodiar unos exámenes que permanecen bajo estricta vigilancia hasta el momento de su reparto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 31 de mayo, en el que también nos hacemos eco de un estudio que documenta siglos de ocupación humana en las Sierras Subbéticas y conversamos con Rafael Luque, premio Princesa de Girona de Investigación 2026, que reivindica el excelente momento que atraviesa la astronomía española.

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