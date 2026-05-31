Silencio, autofagia y el milagro de los toldos

Mientras me hallaba en la dicotomía de elegir entre lagartillo y solomillo en una de las 85 casetas del recinto ferial de El Arenal, me asaltó la duda: ¿dónde se ha metido Juanma Moreno? ¿Estará marcándose un Kilómetro Sur en algún karaoke de la patria andaluza? ¿Habrá puesto pies en polvorosa con tal de no sentarse a conversar con Manuel Gavira? ¿Se habrá exiliado en Rodas? El ganador de las elecciones del 17M ha puesto en sordina las negociaciones con Vox, para desesperación de los de Santiago Abascal, que se están consumiendo en el jugo de su prioridad nacional. El reloj de la cuenta atrás para la constitución del Parlamento se va acercando al 11 de junio sin que sepamos qué sillón le toca a quién, ni qué acuerdan, ni a cambio de qué.

Todavía más razones para el silencio tiene la líder del PSOE andaluz, a la que tampoco se le ha visto el flequillo desde que saliera durante la noche electoral por la puerta de atrás de la sede de San Vicente, tras el batacazo de los 28 diputados. A María Jesús Montero, que sigue siendo la número 2 del partido, podríamos verla este lunes en la reunión convocada por la Ejecutiva Federal en la sede del PSOE en la famosa calle Ferraz. O no, claro está.

Es larga la onda expansiva

Los socialistas tienen, desde luego, cositas que comentar porque en España, como saben, la semana ha estado dominada por la crisis política del Gobierno y los problemas judiciales que afectan al entorno socialista. Es alargada la onda expansiva del rescate del Plus Ultra y el caso José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras Pedro Sánchez continúa defendiendo la inocencia del expresidente de la ceja y ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones por los escándalos, el PP ha elevado la presión sobre el Ejecutivo para que se convoquen elecciones, mientras deshoja la margarita de la moción de censura. «Que hablen los españoles», dicen los populares.

Mientras todo eso ocurría, en Córdoba, la Feria se ha comido casi toda la actualidad municipal y ha engullido a la Corporación al completo, al menos desde el jueves cuando acabaron las recepciones en El Arenal y dejamos de ver a los concejales peregrinar de una caseta a otra. De la Prensa a UGT, de UGT a CCOO, de CCOO a AJE y de AJE aserejé, já, dejé, dejebetudeje...

El milagro de los toldos

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, no se ha quitado estos días la chaquetita gracias a los 18 grados de menos que ha habido en El Arenal con los nuevos toldos (entiéndase la ironía: hay que ver, si no lo ha hecho aún, el vídeo de Rafalcor de la Feria con frío polar). Aunque se ha criticado que las sombras no coincidan siempre con la senda por donde camina el feriante (recuerden que la tierra «sin embargo, se mueve») y se haya denunciado, con razón, que algunos postes obstaculizaban la movilidad e incluso la salida de vehículos, los toldos han venido, como la calor a mayo, o sea, para quedarse.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga; el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; la delegada de Igualdad, Marian Aguilar; y el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, informan sobre la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. / Víctor Castro / COR

Hablaremos mucho esta semana de todo lo que hay que mejorar en el recinto ferial (¿iba en serio eso de que estaba prohibido el reguetón hasta las 17 horas?), y aparcaremos de nuevo el debate hasta el año que viene sin apenas avanzar.

El Ayuntamiento ha dejado escapar estos días la compra de tres de los cuatro cines de verano que sobreviven en Córdoba (Olimpia, Fuenseca y Delicias), y que han pasado a manos del empresario cordobés Antonio Amil tras la muerte de Martín Cañuelo, el anterior propietario. La decisión municipal ha enervado a una parte de la sociedad, que reclama que pasen a formar parte del patrimonio local; mientras la otra parte se pregunta para qué querría comprar el Ayuntamiento los coliseos, que llegaron a ser 40 en los 50.

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, en la rueda de prensa. / Rafael Mellado

Por lo demás, en Capitulares, la cosa ha estado cortita y con sifón. Se ha presentado, eso sí, el plan económico-financiero que el PP ha tenido que elaborar después de que el Ayuntamiento haya incumplido en 2025 la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y el promedio de pago a proveedores. La delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha explicado que las medidas de ajuste no serán drásticas, que no afectarán al personal, y que se limitan a reprogramar inversiones y transferir 10 millones de los organismos autónomos a la matriz para corregir el desequilibrio fiscal. Sin embargo, para el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, todo lo ha hecho fatal: recortar 13 millones en inversiones, en vez de reducir en gastos de funcionamiento y subvenciones para cuadrar. ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí?