El rincón medieval de Córdoba que casi nadie conoce pero todo el mundo fotografía

Hay lugares en Córdoba que se visitan sin saber realmente qué se está mirando. La Puerta del Rincón es uno de ellos. Cada día, viajeros se detienen ante la escultura de bronce de una mujer regando con su caña y su lata, disparan su cámara y siguen camino.

Pocos levantan la vista hacia la torre de sillería que domina el espacio, una de las pocas torres medievales conservadas del antiguo recinto amurallado de la ciudad, erigida en el siglo XV en el ángulo exacto donde convergían dos grandes lienzos de la muralla cordobesa.

Una torre en el ángulo de dos murallas

Para entender qué es la Puerta del Rincón hay que imaginar la Córdoba medieval. Como todas las ciudades amuralladas de la época, la capital del califato, se articulaba mediante un recinto de murallas jalonado de puertas y torres. Un sistema que se mantendría durante los sucesivos reinos.

La Puerta del Rincón, una forma de cruzar la muralla, recibe su nombre precisamente de su posición: estaba situada en el ángulo formado por la confluencia de dos lienzos de la muralla de la ciudad. Ese encuentro en esquina, ese rincón de piedra, dio nombre al lugar para siempre.

Monumento en homenaje a los cuidadores de patios. / MANUEL MURILLO

La pertenencia de la puerta a la collación de Santa Marina, una de las catorce circunscripciones parroquiales en que se dividía la Córdoba medieval, nos da una pista sobre el barrio al que servía. No era una puerta principal del rango de la Puerta del Puente, pero cumplía una función esencial: comunicar la ciudad con los caminos que ascendían hacia la sierra.

El derribo de las murallas y la torre sobreviviente

El proceso generalizado de derribo del recinto amurallado de Córdoba arrasa con la mayor parte de las puertas y lienzos de muralla. La puerta propiamente dicha desaparece. Y sobreviven la torre contigua y el topónimo.

El nombre Puerta del Rincón permanece en el callejero como testigo de lo que allí hubo durante siglos. Lo que resulta curioso es que, hoy en día, toda la atención sea acaparada por el monumento que, en 2014, se instaló allí para homenajear a los cuidadores de patios. Un monumento que se lleva todas las fotografías, pero que no puede igualar en historia a la torre que lo custodia.