El PSOE denuncia que la seguridad en Caballerizas Reales no se puede supeditar a la cesión del edificio

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, denunció este domingo que la seguridad en Caballerizas Reales no se puede supeditar a la cesión del edificio. Tras la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia de Andalucía en la que solicitaba información al respecto, manifestó que ya ha recibido los informes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS, sobre la falta de seguridad en Caballerizas Reales.

Análisis de documentación

Según Hurtado, una vez analizada la documentación aportada, “podemos concluir que quien únicamente ha adoptado las medidas de seguridad, señaladas como urgentes y perentorias en los informes del SPEIS ha sido la Asociación Córdoba Ecuestre, a pesar de seguir ocupando el edificio en precario, puesto que la cesión no se ha ultimado, e incluso la asociación ha presentado alegaciones al pliego de condiciones aprobado en Junta de Gobierno Local durante el periodo de exposición pública”.

Interior de Caballerizas Reales de Córdoba, durante una exposición de carruajes, en una imagen de archivo / Sánchez Moreno

El portavoz ha criticado que José María Bellido “ha querido escabullirse de su responsabilidad”, al ser el Ayuntamiento de Córdoba el propietario de Caballerizas Reales, y está desempeñado un papel de mero intermediario entre el SPEIS y Córdoba Ecuestre, a quien la Gerencia de Urbanismo le requirió mediante decreto que subsanase las deficiencias señaladas en el informe.

Plan de Autoprotección

En dicho informe, se comunica la necesidad imperiosa de disponer de un Plan de Autoprotección, específico y actualizado, adaptado a las características constructivas del edificio, a su uso real, a su ocupación y al nivel de riesgo identificado. En el informe se constata su ausencia o inadecuación, lo que incrementa la vulnerabilidad del inmueble y de los miles de personas que lo visitan y en él trabajan, de los animales que allí se encuentran y del patrimonio histórico, ha señalado Hurtado.

Según el portavoz socialista, en el último documento, fechado el 25 de mayo, Córdoba Ecuestre contesta a un requerimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y solicita una prórroga o aplazamiento temporal de las medidas de seguridad pendientes hasta que se formalice definitivamente la concesión del inmueble de las Caballerizas Reales y su Huerta.

En el citado escrito se informa sobre el cumplimiento de los requerimientos calificados como inminentes (actuaciones a realizar en un plazo de 72 horas) y urgentes (actuaciones a realizar en un plazo de 14 días), los cuales fueron visados por el jefe de Bomberos y la directora de la Oficina del Casco Histórico, que se han adecuado las instalaciones eléctricas, que el sistema de detección y alarma contraincendios está pendiente de recibir la autorización de una propuesta de sistema inalámbrico y que la instalación de sistemas de extinción, la sectorización contra incendios de cuadras, guadarnés, almacenes y anexos y la evaluación estructural completa que incluya diagnóstico de elementos portantes y adopción de medidas correctoras de refuerzo o estabilización, al tratarse de acciones de una elevada complejidad técnica, se condicione su ejecución a la formalización de la cesión de las Caballerizas Reales y de su Huerta.

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Por tanto, según Hurtado, “quedan muchas exigencias del SPEIS sin cumplir y con el plazo determinado más que superado, y debiese ser el propietario, el Ayuntamiento de Córdoba, quien las abordase con urgencia, porque la seguridad es lo primero y el riesgo de incendios que se está soportando por no contar con todas las actuaciones exigidas por el SPEIS tiene como único responsable al alcalde de Córdoba”.