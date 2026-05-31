Muere Luis Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la UCO durante una década

La Universidad de Córdoba llora este domingo la pérdida de Luis Corral, histórico profesor titular de Edafología y Química Agrícola, y decano de la Facultad de Ciencias entre 1999 y 2009, quien deja tras de sí una trayectoria estrechamente ligada al crecimiento y transformación de este centro universitario.

Natural de Sevilla, aunque con raíces familiares en la provincia de Córdoba —su madre era de Villafranca—, Corral mantuvo una vinculación con la institución académica cordobesa durante gran parte de su vida. Sus primeros contactos con la Universidad de Córdoba se remontan a 1975 y en 1978 obtuvo el doctorado en Ciencias con Premio Extraordinario.

Su etapa al frente de la Facultad de Ciencias coincidió con algunos de los cambios más importantes vividos por el centro. Entre ellos destaca el traslado de la facultad al Campus Universitario de Rabanales en 2002, una operación que marcó un antes y un después en la historia de las enseñanzas científicas de la UCO. También participó activamente en los primeros procesos de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y en la preparación de los nuevos planes de estudio derivados del denominado Plan Bolonia.

Durante sus diez años como decano, la Facultad de Ciencias consolidó además su prestigio investigador, llegando a situarse entre los centros universitarios más destacados de España por número de proyectos científicos y publicaciones académicas.

Cuando presentó su dimisión en 2009, con la vista puesta en una jubilación anticipada, reconoció que lo que más echaría de menos serían las clases y el contacto diario con los estudiantes. «La gente joven te mantiene joven», afirmaba entonces.

El reconocimiento de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de quien fuera su máximo responsable durante una década. En un comunicado, el centro ha recordado que Luis Corral "contribuyó al desarrollo y fortalecimiento" de la facultad durante su mandato y ha destacado que su legado forma ya parte de la historia de la institución y de la propia Universidad de Córdoba.

Asimismo, la comunidad universitaria ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y antiguos alumnos, subrayando el cariño y el respeto que despertaba entre quienes compartieron con él aulas, laboratorios y responsabilidades académicas.

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El funeral se celebrará este lunes a las 11.30 horas en la Parroquia de San Francisco y San Eulogio.