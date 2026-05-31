El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, base de unas jornadas sobre actuación de bomberos

El incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto es la base de una jornadas en la que pondrán en valor las estrategias preventivas y operativas que desplegaron los bomberos cordobeses para extinguir el fuego y minimizar su impacto sobre el bien declarado Patrimonio de la Humanidad.

Expertos en seguridad, restauración y conservación

Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba son las jornadas técnicas que han organizado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, junto con la Fundación Fuego y el Cabildo Catedral y que se celebrarán el próximo 10 de junio.

Incendio en la Mezquita-Catedral, ocurrido el 8 de agosto. / A. J. González

A lo largo de la jornada, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, expertos en seguridad, restauración y conservación debatirán sobre la complejidad de las intervenciones de los bomberos en estos espacios, la necesidad de equilibrar la rehabilitación artística con nuevas medidas de protección, la implantación de planes de salvaguarda y el uso de tecnologías de vanguardia como la extinción por agua nebulizada, la monitorización de cubiertas o la detección avanzada.

Asimismo, se pondrá el foco en la imprescindible coordinación entre administraciones, técnicos y servicios de emergencia para preservar estos monumentos.

El programa cubre desde actuaciones de planificación para evitar incendios, consejos de actuación en entornos que suelen concentrar un gran flujo de viandantes y cronogramas de trabajo aplicables después de que se produzca un fuego.

De este modo, la premisa de la que parte el SPEIS con este proyecto es clara: "transmitir el conocimiento generado en una intervención que fue exitosa pero, al mismo tiempo, de máxima complejidad".

Dos bloques temáticos

Las jornadas se han dividido en dos bloques temáticos. El primero de ellos se centrará en la intervención operativa y la planificación previa de emergencias; y lo desarrollarán la directora general de Museos de Andalucía, Aurora Villalobos y el jefe de bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz, quien expondrá las buenas prácticas aplicadas durante el siniestro del pasado año.

Actuación de los bomberos en la Mezquita-Catedral. / BOMBEROS DE CÓRDOBA

Asimismo, se analizarán los planes de protección del propio Cabildo Catedral de Córdoba con el canónigo Tomás Pajuelo y se expondrán técnicas de planificación de incendios con la catedrática de la Universidad Pablo de Olavide, Pilar Ortiz.

Actuaciones adecuadas que también pondrán sobre la mesa los ex jefes de bomberos del Ayuntamiento de Cuenca y del Consorcio de Málaga, Pablo Muñoz y Antonio Roda, respectivamente.

La segunda mitad del encuentro profundizará en la prevención técnica y la posterior rehabilitación arquitectónica de los espacios afectados. Así, tomarán la palabra el canónigo del Cabildo Catedral, Agustín Moreno; el ex jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Ávila, Alfredo Delgado; y el arquitecto de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Jesús Ventura.

Noticias relacionadas

Además, diversas empresas especializadas del sector tecnológico expondrán las últimas innovaciones en sistemas de detección avanzada y mecanismos de extinción.