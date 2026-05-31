Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 31 de mayo de 2026

Turismo

Visita guiada

Visita guiada al museo y a la sala III renovada. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

Exposición

Último día de ‘De caballos y toros’

Hoy finaliza la exposición de Fernando Aguayo De caballos y toros.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza Maimónides, 3. De 08.15 a 14.15 horas.

Muestra

‘40 años de protección del patrimonio cultural de andalucía’

Esta exposición ofrece un recorrido por 40 bienes patrimoniales de las ocho provincias que reflejan la inmensa diversidad de la región. La muestra abarca desde el patrimonio industrial, representado por la fábrica de vidrio de La Trinidad, hasta sitios históricos como el Cortijo del Fraile, integrando además elementos clave del patrimonio inmaterial como el flamenco, las danzas del Andévalo y la Fiesta de los Patios de Córdoba.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales, s/n. De 11.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Ellas visibles’

Exposición de Nieves Galiot que nos acerca al talento y la creación contemporánea en femenino. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio. Entrada libre hasta completar el aforo.