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Sucesos

Herido un joven en el centro de Córdoba tras la colisión entre un coche y una moto

El accidente de tráfico ha tenido lugar a media mañana en la Glorieta Tres Culturas y el afectado no reviste gravedad

La Policía Local asiste a los involucrados en un accidente entre un coche y una moto en la Glorieta Tres Culturas.

La Policía Local asiste a los involucrados en un accidente entre un coche y una moto en la Glorieta Tres Culturas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un joven de unos 20 años de edad ha resultado herido este domingo en Córdoba mientras conducía una motocicleta, al verse involucrado en una colisión con un coche en el centro de la ciudad.

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 11.30 horas en la Glorieta Tres Culturas de la capital, según ha informado el servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado también agentes de la Policía Local.

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Según la información de los testigos que han alertado al servicio de Emergencias, el joven no reviste gravedad y, según esas primeras informaciones, solo presenta magulladuras.

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