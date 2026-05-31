Fátima Sánchez, mejor nota de la PAU en 2021: "Que vayan al examen con mucha confianza para dar lo mejor, el trabajo ya está hecho»

Fátima Sánchez estudia quinto de Medicina en la Universidad de Córdoba. Exalumna del colegio de Fomento El Encinar, en 2021 obtuvo una de las mejores notas de la Selectividad, un 13,975, lo que le permitió cumplir su deseo y optar por un grado que, según dijo en su día, nadie más de su familia ha estudiado porque todos son de Derecho. Cinco años después, asegura que «el esfuerzo mereció la pena».

Aún le queda un curso por delante y está emocionada con lo que venga después. «El año que viene tenemos los rotatorios y las prácticas en el hospital, ahí podré decidir la especialidad». A día de hoy, descarta dedicarse a la cirugía porque «me gusta más la parte humana, el trato con el paciente», asegura. El paso por la universidad lo está viviendo como «una etapa muy enriquecedora que sé que recordaré con mucho cariño» no solo por los resultados académicos sino «por los amigos que he hecho y el ambiente de compañerismo que se respira».

Fátima Sánchez, mejor nota de Selectividad en 2021, cinco años después. / Chencho Martínez

"Quiero vivir en España, aunque tenga que estar en otra ciudad unos años"

Mientras estudia, es consciente de la escasez de facultativos y está asistiendo de cerca a la huelga de médicos de la sanidad pública. Su futuro profesional y dónde acabará ejerciendo es una cuestión que aún le parece lejana. «No me importaría irme fuera, pero sí que quiero vivir en España, aunque tenga que estar en otra ciudad unos años antes de volver a Córdoba», afirma rotunda. En Medicina, nunca se deja de estudiar: «Todo dependerá de la nota del MIR, pero seguro que se puede», apostilla con confianza. A los que se enfrentarán en los próximos días a las pruebas de Selectividad, les dice que piensen que «el trabajo ya está hecho y se ha ido haciendo durante mucho tiempo», asegura rotunda, «es importante llevar bien preparada la materia, pero también la parte mental porque los nervios pueden influir bastante». En su opinión, «hay que ir con confianza en uno mismo para dar lo mejor». Una vez superado este escollo, recomienda «no paralizar la vida por el estudio». En su opinión, «la familia, los amigos y el deporte son importantes para mantener el equilibrio».