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Los fallecidos en Córdoba el domingo 31 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Candida Fernandez Polonio

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Ana Fernandez Sanchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Luis Eugenio Corral Mora

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.

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