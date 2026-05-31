Elena Rizos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba: «Van a llegar nuevos hoteles y grandes a Córdoba»

-El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha apuntado en los últimos días a una caída del número de viajeros recibidos en los hoteles de Córdoba en abril. ¿Se puede atribuir, fundamentalmente, a la falta de conexión por AVE entre Málaga y Madrid?

-Está relacionado con el AVE y con la guerra. El AVE, realmente, al 100% no está en funcionamiento todavía. Las conexiones no están funcionando al 100% y, encima, siguen los retrasos. Y bueno, la gente no está todavía 100% segura de montarse en el tren. Todavía existe un poquito de miedo.

-¿En los últimos meses se ha demostrado que la alta velocidad es clave para el turismo en Córdoba?

-Para nosotros, sí. Ya lo he dicho en varias ocasiones, que no nos damos cuenta de lo importante que es el AVE hasta que nos falta. Ahora nos hemos dado cuenta de que es muy, muy importante.

-¿Perciben en Aehcor una falta de confianza de los viajeros en el tren a raíz de la tragedia de Adamuz?

-Sí, le ha cogido miedo, porque hay reservas que te las cancelan porque tienen los billetes y les da miedo montarse a última hora, o tienen una reserva y la cancelan, no son capaces de montarse todavía en el tren.

-¿Incluso gente que no estuvo afectada directamente por el accidente?

-Gente que no está afectada, sí.

-¿Es necesaria la promoción para recuperar la imagen de la alta velocidad?

-Sí, sí. Sabemos que están trabajando desde el Ayuntamiento en ello, pero necesitamos que eso sea rápido, porque es verdad que se está notando mucho en las pernoctaciones.

-¿La actividad del aeropuerto contribuye a compensar el impacto de los problemas en los servicios ferroviarios?

-El aeropuerto compensa y además nos está viniendo bien, lo que pasa que son muy poquitos los vuelos que vienen. Tú vienes de Canarias y vienes un día y estás obligado a venir ese día e irte el que ellos te imponen. No tienes la decisión de decir me voy a ir un lunes y me voy a casa un viernes. No tienes la opción de estar los días que quieras.

-El INE indica también que los hoteles cordobeses percibieron 70 euros por habitación disponible en abril, un 5% más que el año pasado. ¿La rentabilidad ha aumentado en 2026?

-No. Este mes de mayo las ventas han sido entre un 15% y un 18% más baratas que el año pasado. De dónde sacan los números, la verdad, no te lo puedo decir, pero nosotros tenemos los precios más baratos que el año pasado, entre un 15% y un 18%.

Elena Rizos, presidenta de Aehcor y directora del hotel Averroes, en el patio de este establecimiento. / Víctor Castro

-¿Cómo ha ido el mes de mayo?

-Mal. Un 70%, más o menos, es la ocupación que hemos tenido todos los hoteles. Los fines de semana han sido mejores, pero bueno, que llenes un sábado no te llena el lunes, el martes, el miércoles y los demás días de la semana. Si los precios han sido más baratos, un 15%, y la ocupación no ha sido buena, pues no ha sido bueno el mes de mayo.

-¿Podría tratarse del peor mes de mayo de los últimos años?

-Sí, nosotros pensamos que ha sido malo por todo. Por la guerra... luego es verdad que están viniendo más extranjeros, porque tampoco pueden viajar a los países que solían viajar, y estamos teniendo más extranjeros, pero el español está viniendo menos.

-¿El turismo nacional ha caído en España o solo en Córdoba?

-El turismo nacional ha caído, porque por datos se escucha, pero yo te puedo hablar de Córdoba y aquí ha caído el turismo nacional. Influye el AVE, influyen ya lógicamente también las temperaturas, porque lo de las temperaturas para nosotros es una brutalidad, que ya estamos en 40 grados y eso a la gente la echa mucho para atrás.

-¿Cuáles son vuestras previsiones para el verano y para el último trimestre del año?

-Las previsiones son malas, porque el mes de julio y agosto estamos bajo mínimos, la ocupación es mínima. Estamos esperando un poco que, como este año el Ayuntamiento ha hecho una buena promoción para abrir los museos gratis por la noche el mes de julio y agosto, esperamos que eso atraiga a clientes y que podamos llegar a tener no un 100%, pero un 50% o un 60% para nosotros sería una alegría.

-¿Ese 50% de ocupación al que aspiran en julio y agosto supondría mejorar el resultado de otros años?

-Sería mejorar.

-¿Confían en recuperar los resultados en 2026 o este año ya será difícil?

-Va a ser difícil. No podemos llegar a recuperar, porque nos quedan dos meses buenos, que serían septiembre y octubre, y las expectativas no son las que deberíamos tener ya.

-¿Este año no será mejor que 2025?

-No.

-¿Echan en falta iniciativas que palíen la pérdida de atractivo que puede tener Córdoba por el calor?

-Sí. Bueno, el Ayuntamiento ha hecho una promoción para este verano por la noche, en los museos, eso no lo teníamos antes. Luego, tenemos también el Alcázar, que está siendo un éxito y creemos que va a seguir siéndolo. Ya van a tener algo más que hacer entre el Alcázar, los museos gratis, el poder visitar la Mezquita y Medina Azahara por la noche. Eso nos va a ayudar un poquito a mejorar.

-¿Volverán a cerrar hoteles este año en los meses de julio y agosto en Córdoba?

-Sí, en el mes de julio ya sabemos de varios que cierran. Entre que no hay demanda y que no se espera, lo mejor es cerrar. Si tienes que hacer algún cambio, alguna reforma, mejor cerrar en julio que en otro mes cualquiera.

-Es curioso que Córdoba tenga 18 hoteles menos que en 2006, pero disponga de más plazas hoteleras, al ofrecer 11.254, que son 2.274 más. ¿Esto apunta a una transformación del sector?

-Claro, han llegado cadenas a Córdoba, que antes estaban algunas, pero han abierto hoteles muy grandes, entonces, las plazas hoteleras han aumentado y los que han cerrado han sido pequeñitos.

-¿Quizá el trato al cliente ya no es tan personalizado, verdad?

-Exacto, eso es.

-En los últimos tiempos se ha limitado la proliferación de viviendas turísticas, aunque los apartamentos están en expansión. ¿Cómo observa esta tendencia?

-Según los datos que tenemos, un 70% de plazas de alojamiento las tienen los apartamentos y las viviendas turísticas, y nosotros un 30%.

-¿Esa oferta es equilibrada?

-No, no, para nada.

-¿Ocurre en otros lugares?

-En Andalucía creemos que sí.

-¿Habría que limitarlo de alguna forma?

-Habría que cerrar los que no son legales, primero. Ellos tienen derecho, el mismo que nosotros, y si tienen licencia y pagan como nosotros, son uno más. El problema es el ilegal, que hay mucho.

-¿Se están tomando medidas para controlarlo?

-Nos consta que están cerrando algunos, pero creo que pocos. Deberían hacer no sé si llamarlo una batida, pero empezar por una punta de Córdoba y terminar por la otra, y cerrar, porque ellos sí nos hacen daño. Son apartamentos y viviendas turísticas, y se anuncian en páginas de internet, en cualquier sitio, incluso en Booking, se apuntan en todas las páginas que hay.

-Las plazas hoteleras han crecido un 25% en 20 años en Córdoba, hasta 11.254, y en Andalucía se han elevado un 28%, hasta 301.083. ¿Córdoba tiene margen para que continúe creciendo la oferta de hoteles?

-Sí, de hecho, es bueno para la ciudad que crezca y nos ayuda, porque si está creciendo es porque están viendo un filón. Confiamos en que eso sea así.

-¿Llegarán hoteles nuevos a Córdoba?

-Van a llegar nuevos hoteles y grandes. El turismo avanza.

-Sin embargo, desde hace tiempo lamentan que el sector necesita profesionales.

-Sí. Hace falta mucha gente para trabajar. Tenemos un problema tanto los hoteles como los restaurantes, porque no hay.

-¿El proyecto de la escuela de hostelería municipal continúa en el aire?

-Hay una escuela de hostelería que sí sabemos que está empezando, que es la de Campus Córdoba.

-Pero es privada.

-Esa es privada, pero creemos que nos va a ayudar mucho a esto que necesitamos, que formen a personal, porque la escuela de hostelería de aquí llevamos con la esperanza ya muchos años y no llega. Es verdad que desde el Imdeec (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo) están formando a gente, pero no tienen una formación... o no quieren trabajar luego o lo hacen para tener una ayuda... No los estamos viendo.

-En ocasiones, se observan suciedad y papeleras llenas en zonas turísticas de Córdoba. ¿La ciudad necesita mejorar sus servicios?

-En los hoteles, antes el cliente nombraba mucho que la ciudad estaba muy limpia, pero este último año se están quejando de que la ciudad no está limpia, las papeleras, en el suelo hay muchas cacas de perro y demás. Sin embargo, hasta hace un año o así, a la gente le gustaba mucho la ciudad, estaba muy limpia, no olía mal. Algo está pasando. Córdoba ha sido siempre muy bien valorada en limpieza. Te lo decían todos los clientes, estaban muy contentos, el paseo les había encantado. Pero de un año hasta ahora, no. Es verdad que está habiendo mucho turismo de un día, que son los que vienen con la bolsita y nos dejan los papeles, las latas y las bolsas de lo que traen de sus picnics, y eso nos está afectando un poquito en este sentido.

-Precisamente, la estancia media se sitúa en torno a 1,7 días y Córdoba está a la cola de Andalucía. Mejorar el dato es un reto de hace décadas.

-Si tú vienes aquí en el mes de julio, en el mes de agosto, que queramos o no queramos, tenemos nuestros 39 ó 40 grados, y no puedes salir durante el día, y por la noche no tienes nada que hacer, lógicamente, ¿para qué vas a venir?. Como ahora los museos, la oferta del Alcázar, Medina Azahara por la noche... va a funcionar los dos meses, creemos que va a ser bueno. Puedes venir a Córdoba, te hospedas en un hotel, si tiene piscina, bien, y si no la tiene, pues estás en tu habitación fresquito, ves tu tele, descansas y por la noche, sales a las ocho de la tarde, que ya hace una temperatura buena, y puedes ver muchas cosas. Se está trabajando para que podamos, mínimo, salvar julio y agosto, el verano, y mínimo para que estén dos noches aquí.

-También es una vieja aspiración dotar de más contenido La Ribera. ¿Aehcor lo está proponiendo?

-No solo lo hemos propuesto, sino que hemos hecho jornadas sobre ello y hemos dado soluciones a muchas cosas, pero ahí siempre está el imposible. El imposible es que no hay manera, no puedes tocar los Sotos de la Albolafia y si no los tocas, no puedes hacer nada. Entonces, es algo que ya ni lo hablamos.

-En cambio, ahora tienen el revulsivo del turismo de congresos, ¿cómo lo valora?

-Afortunadamente, es verdad que estamos teniendo muchos congresos, que antes hacían mucha falta y no estaban, tanto en el Palacio de Congreso como el Palacio de Ferias se están moviendo. El 2026 ha sido bueno, porque como teníamos muy poquito, lo que hemos tenido de más ha sido bueno. Animamos a que sigan organizándolos, porque estamos cogiendo un poquito de ellos.

-Los turistas echan de menos una mayor promoción de la provincia en la capital, ¿se puede hacer más?

-Lo estamos intentando desde la asociación, estamos haciendo incluso alguna jornada con agencias de fuera, porque la provincia tiene muchas riquezas. Estuvimos haciendo una jornada en Los Pedroches y vinieron seis agencias y quedaron encantadas, encantadas. Lo único que pasa es que, ¿cómo vienen? Tienen que venir en coche para hacer esos viajes.

-¿Hay que mejorar las comunicaciones con la provincia?

-Mejorar las comunicaciones sería importante.

-En alguna ocasión no ha descartado la unión con Hostecor, ¿barajan esa posibilidad?

-Sí, es algo que se está barajando, pero todavía no hay nada decidido porque se tiene que hacer en asamblea, aunque ya vamos en todo de la mano.