Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse

Correos mantiene abierto el plazo para incorporar personal en distintas áreas de la empresa hasta el 14 de junio. Los interesados podrán inscribirse en el Portal de Empleo de forma online para formar parte de la base de candidatos que la empresa utiliza para cubrir vacantes temporales y futuras necesidades de personal.

En la web de Correos, los interesados podrán crear su perfil profesional, subir el currículum o inscribirse en ofertas disponibles de empleo público. Asimismo, se puede seleccionar los puestos más interesantes (reparto, clasificación o atención al cliente) o recibir avisos sobre nuevas vacantes y procesos de selección.

Una herramienta impulsada por CCOO

CCOO ha recordado este domingo que el Portal de Empleo de Corres es una herramienta impulsada por el sindicato, a través de la negociación, para facilitar la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que se encuentran vacías las Bolsas de Empleo de la empresa pública como es el caso de Córdoba.

Asimismo, CCOO explica que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, "no sustituye a las bolsas de empleo, sino que las complementa; no genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso a un puesto de trabajo en Correos, bien a través de la próxima oferta de empleo, a la que se podrán presentar para obtener una plaza fija, bien a través de su incorporación a las bolsas de contratación temporal.

El sindicato dijo hace unos días que Correos necesita un 40% más de plantilla en Córdoba para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes.

Varias personas en una oficina de Correos. / A. J. González

Recomendaciones y requisitos de Correos

En la página web, Correos recomienda registrarse "cuanto antes" durante el periodo de inscripción, ya que las candidaturas solo permanecen activas durante el plazo habilitado por Correos para cada convocatoria. De este modo, Correos exige varios requisitos para inscribirse como tener al menos 18 años, poseer el Graduado Escolar, ESO o una titulación equivalente, contar con nacionalidad española o disponer de un permiso de trabajo en vigor, no mantener una relación laboral previa con Correos bajo la condición de personal considerado «idóneo» y no formar parte actualmente de las bolsas de empleo de Correos.

Puestos de trabajo disponibles

Las contrataciones de Correos podrán realizarse para diferentes perfiles profesionales, entre los que destacan: reparto (cartería), funciones relacionadas con la distribución de correspondencia y paquetería, tanto a pie como mediante vehículos de reparto, agente de clasificación, personal encargado de la recepción, organización y clasificación de envíos en centros logísticos y de tratamiento postal, atención al cliente y trabajadores destinados a oficinas de Correos para la gestión de envíos, venta de productos y atención directa a los usuarios.

Condiciones laborales

Correos informa de que las personas seleccionadas podrán acceder a contratos de carácter temporal, puestos de trabajo dentro de la provincia elegida durante la inscripción y diferentes horarios y jornadas, con posibilidad de trabajar en turnos de mañana, tarde o noche, según las necesidades del servicio.

¿Cómo se realizan los llamamientos?

Correos establece un orden de prioridad para cubrir las vacantes disponibles: personas que ya forman parte de las bolsas de empleo, personal considerado «idóneo» con experiencia previa en la empresa y a los candidatos inscritos en el Portal de Empleo de Correos.

Según informa la empresa, inscribirse en el Portal de Empleo "no solo permite optar a contrataciones temporales, sino también mantenerse dentro de los procesos de selección que la compañía pueda convocar en el futuro". Además, "puede ser un primer paso para acceder posteriormente a las Bolsas de Empleo o participar en procesos de consolidación y contratación fija cuando se publiquen nuevas convocatorias".