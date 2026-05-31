Córdoba dice adiós a El Arenal: ¿Cuándo es la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2027?

Apenas han pasado unas horas desde que las luces se apagaron en el recinto ferial de El Arenal y los últimos rezagados dejaron atrás el albero que viste las prendas de los cordobeses en el cierre del Mayo Festivo. En la madrugada del domingo 31 de mayo se ha dado por finalizada la Feria de Córdoba 2026 y muchos marcan ya el inicio de la cuenta atrás de la nueva cita con las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud, que llegarán, como manda el calendario, a finales de mayo de 2027.

A la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba apruebe el calendario de fiestas de 2027, algo que suele suceder a finales de septiembre, primeros de octubre del ejercicio anterior, tomando de referencia el calendario del Mayo Festivo de este año, se pueden presumir las fechas en las que caerán las principales fechas del mes cordobés por antonomasia.

Flamencas en la portada de la Feria de Córdoba / MANUEL MURILLO

Estas son las fechas de la Feria de Córdoba 2027

La cita más multitudinaria del Mayo Festivo llegará a finales de mayo de 2027, concretamente del 22 al 29 de mayo de 2027. Como es habitual, la fiesta empezará un poco antes, en la noche del viernes 21 de mayo de 2027 con el encendido oficial del alumbrado y es habitual que ya esa jornada haya cenas y celebraciones en las casetas distribuidas por el recinto de El Arenal. Es más, hay que recordar, que en los tres últimos años el Consistorio municipal ha adelantado dos horas el encendido oficial, a las 22.00 horas, para hacerlo coincidir con la llegada de los cordobeses al recinto ferial para disfrutar de las celebraciones previas a la gran fiesta.

La fiesta se prolongará durante ocho días, hasta la madrugada del domingo 30 de mayo de 2027, que podrán el punto y final a las fiestas en Córdoba.

¿Cuándo es el jueves de Feria 2027?

Respecto al jueves de Feria, jornada en la que en muchos trabajos se descansa o hay horario reducido, será el 27 de mayo de 2027. Estos días también son muy demandados entre los cordobeses para descansar o irse de escapada. Cabe recordar además que los colegios, institutos y universidades paran las clases el miércoles y tienen dos días festivos de carácter local: el jueves 28 y viernes 29.

Baile en una caseta de la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Este es el calendario del Mayo cordobés 2027

La Feria es el último evento del Mayo cordobés, mes en el que la ciudad se engalana y donde las tradiciones y las flores son los grandes protagonistas. Unas celebraciones que comienzan unas semanas antes de mayo, en el mes de abril, y que suelen prolongarse durante 49 días.

Una primera estimación sitúa la celebración de las Cruces de Mayo entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2027. Inmediatamente después, del 3 al 16 de mayo de 2027 será la Fiesta de los Patios de Córdoba. Queda por ver si la Batalla de las Flores se adelanta como ocurrió este año, y se celebra el 25 de abril, o se establece en el 2 de mayo de 2027.

Patios de Córdoba: San Basilio 44 / A. J. González

También por confirmar están las fechas de la Cata del Vino Montilla-Moriles – que este año se celebró del 23 al 26 de abril- y podría encuadrarse del 22 al 25 de abril de 2027.

Las citas de las habas en Las Ermitas, la romería de Santo Domingo y la romería de la Virgen de Linares, completarán el calendario del Mayo Festivo de 2027.