Comienza en Córdoba el periodo de matriculación en Infantil, Primaria y Educación Especial: plazos y requisitos.

Este próximo lunes 1 de junio se abre el plazo de matriculación para las enseñanzas de Infantil, Primaria y Educación Especial para el curso 2026/27 en los centros sostenidos con fondos públicos. El plazo para cumplimentar la matrícula se extiende hasta el siguiente lunes 8 de junio y solo en el caso del primer ciclo de Infantil se amplía hasta el día 10.

Para el próximo curso se matricularán en Andalucía casi 667.000 niños de Infantil, Primaria y Educación Especial, de los que más de 57.000 son de Córdoba, según informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Dónde se recogen los impresos de matriculación

Los impresos de matriculación "se pueden retirar gratuitamente en los centros docentes y también están disponibles en la página web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional"; además, las matrículas se pueden formalizar en las secretarías de los centros o de forma telemática a través de la Secretaría Virtual.

Mapa de escolarización de Córdoba en el curso 2026/27. / Córdoba

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Para el actual curso 2025/26, las familias andaluzas tramitaron de forma telemática más del 50% de las matrículas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y se registró un aumento de un 16,32% respecto al curso anterior. En total, el curso pasado fueron 296.024 las matrículas realizadas por vía telemática.

El trámite se puede realizar desde un ordenador o un teléfono inteligente

De esta manera, las familias pueden realizar el trámite desde un ordenador o un teléfono inteligente, "evitando los desplazamientos al centro educativo en horario laboral para la presentación de los documentos". Así, el curso pasado el 59% de los usuarios realizaron la matrícula desde un smartphone o tablet, frente a un 41% que lo hizo desde un ordenador. Desde la app iPASEN, que tiene instalada más de un millón de tutores legales, se facilita un acceso directo a la Secretaría Virtual al trámite de matrícula de forma autenticada.

"La Consejería ha proporcionado un método de autenticación y firma llamado iANDE, complementario a los métodos clásicos de uso de certificados digitales y servicios de la plataforma Clave. En este sentido, el 83% de las familias ha usado el iANDE para autenticarse en este procedimiento y el 17% restante ha usado la plataforma Clave, la mayoría con certificado digital para la autenticación y firma en el procedimiento", asegura la Junta en su nota de prensa.

Alumnos de un colegio. / CÓRDOBA

Procedimiento 'on line' habilitado desde segundo ciclo de Infantil

Este procedimiento on line está habilitado por la Consejería desde el segundo ciclo de Infantil hasta las enseñanzas de Bachillerato. Se trata del denominado "sobre de matrícula", ya que además de poder gestionar las distintas materias curriculares, dependiendo del nivel educativo, también permite presentar los formularios de los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, de los datos del Fondo Social Europeo, autorizar el uso de imágenes, de recogida de escolares, solicitud de elección de la enseñanza de religión y ficha del alumno.

El aula matinal se ofrecerá en 22 centros más que el pasado curso

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 22 centros más respecto a este curso, hasta un total de 1.661 centros; siete centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 2.056 centros; y otros cinco colegios podrán tener actividades extraescolares, que ya estarán en 1.682 centros andaluces. Desde el curso 2019/20 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares.