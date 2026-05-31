Más de 700 estudiantes de la PAU se encomiendan a la Virgen de los Dolores de Córdoba

Más de 700 estudiantes de toda España se han encomendado a la Virgen de los Dolores de Córdoba. La cofradía cordobesa, que cuenta con más de 2.500 hermanos, ha vuelto a poner en marcha este curso, por quinto año consecutivo, la iniciativa Guárdalos bajo tu manto, para ofrecer a los alumnos que tienen por delante los exámenes de la PAU o Selectividad la protección y la inspiración necesaria para que puedan salir airosos de las pruebas.

La Diócesis de Córdoba abrió hace unas semanas el formulario de inscripción que se cerró este sábado a las 20 horas. Cada año son más los estudiantes que ante una prueba decisiva como esta deciden incluir sus datos y el instituto en el que han cursado los estudios para encontrar el empujón de confianza que necesitan, por si acaso estar ahí les ayuda a asistir a los exámenes con más confianza. Y es que para los creyentes, más allá de las fórmulas de relajación habituales, encomendarse a una Virgen o a un Cristo puede aportarles un plus de fe que les ayude a serenarse y a realizar el examen con mayor concentración.

Así es el rezo de los estudiantes de la PAU ante la Virgen de los Dolores

El formulario de inscripción incluye una oración para que los estudiantes la lean y una petición de la hermandad que dice así: «Acoge Madre de los Dolores, a estos hijos tuyos que desde el día 2 hasta el 4 de junio se van a examinar de Selectividad. Guárdalos bajo tu manto, reconfórtalos y dales la paz y la tranquilidad que sólo tú sabes dar para afrontar estos exámenes tan importantes en su futuro. Dales consuelo y derrama sobre ellos tu bendición. Haz que sus esfuerzos y dedicación en los estudios les acerquen más a tí y a tu divino Hijo. Y llegados los exámenes, puedan demostrar sus conocimientos y conseguir buenos resultados para seguir avanzando». Aunque la fe mueva montañas, conviene no dejarlo todo a la Virgen y aplicarse en el estudio.