Más de 4.700 estudiantes se enfrentan en Córdoba desde este martes a la PAU con más controles ‘anticopia’

Más de 4.700 estudiantes de Córdoba están llamados los próximos 2, 3 y 4 de junio a asistir a una de las pruebas académicas que determinará su futuro como universitarios. La mayoría forman parte de la generación Z, esa que ha crecido entre pantallas y dispositivos móviles que les han obligado a aprender y a filtrar la realidad de una forma muy distinta a la de sus padres o sus abuelos. Los mismos chavales que viven entre vídeos de TikTok y prompts de inteligencia artificial que les sirven para diseñar trabajos más competitivos en clase deberán, en los próximos tres días, poner a prueba sus capacidades y demostrar que, sin todos esos artilugios, también saben lo que se supone que tienen que saber.

Aunque, según recuerda el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, Juan José Giner, hace años que la normativa de la PAU prohíbe expresamente el uso de dispositivos digitales, este año la vigilancia será extrema, ya que, además de los controles rutinarios, «las universidades públicas andaluzas han añadido detectores de dispositivos electrónicos no autorizados que realizarán controles selectivos mientras se desarrollan los exámenes». Si alguien se olvida de soltar el móvil en casa, la disculpa no valdrá: el cero está garantizado. En esta coyuntura, quien quiera copiar tendrá que recurrir a los métodos más antiguos, como la chuleta escrita a boli en el muslo, por poner un ejemplo de la prehistoria. Jaime Ruiz, estudiante de 2º de Bachillerato del IES Medina Azahara, asegura que «hay muchos compañeros a los que tanto control les agobia, no tanto porque no puedan copiar, sino porque saberse vigilado supone una presión extra que puede afectar negativamente».

Estudiantes en la Biblioteca Grupo Cántico preparando los exámenes días antes de la PAU. / Chencho Martínez

El nuevo "modelo único", estrenado en 2025, añade más dificultad

El nuevo modelo de examen, estrenado en 2025, añade además un plus de dificultad, ya que no existe la posibilidad de elegir entre varias opciones, sino «un modelo único», recuerda Giner, quien asegura que «los exámenes siempre han estado diseñados para que el alumnado estudie el temario completo», si bien reconoce que en algunos ejercicios se han reducido las posibilidades de elección. Los estudiantes no lo ven así. Según Jaime Ruiz, «sigue habiendo posibilidades para descartar temario en función de la relación de preguntas que te den en cada bloque».

Aunque los estudiantes acudan despojados de sus herramientas habituales, van a los exámenes «entrenados para hacer la prueba a la antigua usanza» y conscientes de que «el uso de la IA es muy beneficioso, pero, a día de hoy, no hay garantías para evitar que copiemos si llevamos los dispositivos encima, así que es lógico que se prohíba», apostilla este joven. Según los jóvenes consultados, «la gente que copia tiene muy fácil hacerlo con un móvil encima» y no son pocos los que se arriesgan en los exámenes normales «si ven la posibilidad con según qué profesores». Sea como sea, la mayoría no renunciará a llevar el móvil el día de la PAU. Aseguran que «para nuestra generación, el trío cartera-móvil-llaves es básico; por mucho riesgo que haya de olvido, da más ansiedad no llevar el móvil al examen, aunque haya que aparcarlo en una esquina durante la prueba, que dejarlo en casa».

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Las pruebas, "perfectamente claras y consensuadas"

Tampoco habrá autocorrectores. Giner recuerda que «la mala ortografía seguirá penalizando conforme a los criterios de corrección establecidos en cada materia». En todo caso, los estudiantes con dislexia o disortografía «contarán con adaptaciones específicas siempre que hayan sido comunicadas previamente por la Delegación de Educación», aclara el vicerrector. Por último, recomienda a los estudiantes que vayan al examen tranquilos: «Las pruebas están perfectamente claras, han sido consensuadas y cuentan con un nivel de rigurosidad máximo para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos». Antes de salir de casa con tiempo suficiente para entrar puntuales en el aula, conviene comprobar que se lleva todo lo necesario. Aviso a navegantes: «Es obligatorio presentar el DNI físico original». Que nadie se olvide.