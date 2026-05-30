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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El adiós a la Feria, el fallecimiento de la cineasta cordobesa pionera Josefina Molina y un incendio provocado por una rayo en Los Pedroches protagonizan la actualidad de este sábado

La directora de cine cordobesa Josefina Molina, en una entrevista en el Teatro Góngora.

La directora de cine cordobesa Josefina Molina, en una entrevista en el Teatro Góngora. / A. J. González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La Feria de Córdoba 2026 se despide este sábado con una jornada marcada por el calor, el ambiente en las casetas y las ganas de apurar el baile hasta la última canción. Es la noticia que abre nuestro boletín de este 30 de mayo, que ha estado marcado por el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina, pionera del cine español y referente cultural, a los 89 años. Además, informamos del incendio declarado en una zona agrícola de Pozoblanco tras el impacto de un rayo, un suceso que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Además, destacamos estas otras noticias:

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