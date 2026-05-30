La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El adiós a la Feria, el fallecimiento de la cineasta cordobesa pionera Josefina Molina y un incendio provocado por una rayo en Los Pedroches protagonizan la actualidad de este sábado
La Feria de Córdoba 2026 se despide este sábado con una jornada marcada por el calor, el ambiente en las casetas y las ganas de apurar el baile hasta la última canción. Es la noticia que abre nuestro boletín de este 30 de mayo, que ha estado marcado por el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina, pionera del cine español y referente cultural, a los 89 años. Además, informamos del incendio declarado en una zona agrícola de Pozoblanco tras el impacto de un rayo, un suceso que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.
- CRÓNICA DEL SÁBADO | La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
- OBITUARIO | Muere Josefina Molina, directora cordobesa pionera en el cine español, a los 89 años de edad
- Declarado un incendio en una zona agrícola de Pozoblanco a causa del impacto de un rayo
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- ENTREVISTA | Roberto Fernández, dueño de la Bodega Baturra en la Feria de Córdoba: "Los feriantes somos de muchos sitios"
- REPORTAJE | Turistas en la Feria de Córdoba: "Con un par de rebujitos nos animamos"
- FOTOGALERÍA | Los últimos volantes de la Feria de Córdoba: los trajes de gitana se despiden de El Arenal
- BALANCE DE INCIDENCIAS | El último viernes de Feria de Córdoba deja el récord de peleas en El Arenal y eleva a 19 los detenidos
- TRÁFICO | La Policía Local vuelve a cazar a varios taxitas piratas en la Feria de Córdoba con su sistema de videovigilancia
Córdoba ciudad
- TRIBUNALES | La Fiscalía pide nueve años para el pandillero que apuñaló en Córdoba a un joven por creer que pertenecía a una banda rival
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- Córdoba celebrará este jueves 4 de junio la procesión del Corpus Christi: horario e itinerario
Provincia
- El siluro, el pez invasor que entró al río Guadalquivir por Iznájar, ya amenaza Doñana
- Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
- 400 personas se concentran en Peñarroya en apoyo a los andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial
Deportes
- FÚTBOL | Del drama al mercado: los equipos descendidos, un caladero de posibles talentos para el Córdoba CF
- BALONCESTO | La Federación Española aprueba la normativa de la Primera FEB 26-27: fechas, sistema de competición y novedades de la competición en que debutará el Coto Córdoba
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos