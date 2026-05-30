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La actualidad del sábado 30 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio del segundo fin de semana de Feria en Córdoba, los premios de las tómbolas y juegos de azar de la calle del Infierno y la labor de los trabajadores que hacen posible el disfrute de los demás centran la crónica del último día de fiesta en El Arenal

Un trabajador de las tombolas de la Feria de Córdoba.

Un trabajador de las tombolas de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La Feria de Córdoba llega al segundo fin de semana y el ambiente cambia en El Arenal. Los cordobeses se despiden del albero y son los turistas y los vecinos de la provincia los que hacen suya la fiesta en sus últimos coletazos. Además, te contamos cuál es el premio estrella de este año en las tómbolas de la calle del Infierno, con la oferta en las barracas de los juegos de azar. Por otra parte, además de los atractivos, decorados y servicios con los que cuenta la Feria, una parte imprescindible de la fiesta son los trabajadores que sostienen el engranaje de El Arenal, que llegan al final de la semana cansados tras largas jornadas de trabajo y muy pocas horas de descanso.

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