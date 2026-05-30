La Feria de Córdoba llega al segundo fin de semana y el ambiente cambia en El Arenal. Los cordobeses se despiden del albero y son los turistas y los vecinos de la provincia los que hacen suya la fiesta en sus últimos coletazos. Además, te contamos cuál es el premio estrella de este año en las tómbolas de la calle del Infierno, con la oferta en las barracas de los juegos de azar. Por otra parte, además de los atractivos, decorados y servicios con los que cuenta la Feria, una parte imprescindible de la fiesta son los trabajadores que sostienen el engranaje de El Arenal, que llegan al final de la semana cansados tras largas jornadas de trabajo y muy pocas horas de descanso.

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