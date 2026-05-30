El PSOE denuncia otro frenazo al Pabellón de la Juventud seis años después de su derribo en Córdoba

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba denuncia "el enésimo retraso" del proyecto para construir un nuevo Pabellón de la Juventud en el distrito Sur de la capital cordobesa, después de 6 años de la demolición del edificio histórico. Los socialistas ha vuelto a mostrar su preocupación este sábado por la situación del futuro equipamiento deportivo, después de comprobar, en el último consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), que la licitación aprobada el pasado mes de abril sigue sin aparecer publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado el segundo procedimiento de licitación de este equipamiento deportivo, después de que el primero -por 64 millones- quedara desierto al no presentarse ninguna empresa interesada. Más tarde, se intentó hacer un contrato negociado sin publicidad que tampoco llegó a buen puerto. El Imdeco tiene contrato desde abril para llevar a cabo la actuación mediante un contrato de concesión de obra y explotación que contempla la redacción del proyecto, la construcción de la instalación y su posterior gestión integral. Sin embargo, durante este tiempo no ha salido a licitación.

Concentración de los vecinos del distrito Sur ante el Pabellón de la Juventud. / Chencho Martínez

El nuevo pliego prevé que la construcción del pabellón se hará en 20 meses y, para garantizar la viabilidad económica del proyecto y mantener tarifas accesibles para la ciudadanía, establece que el Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción. Por su parte, la empresa adjudicataria deberá abonar al Imdeco un canon mínimo anual de 24.000 euros, cantidad que podrá mejorarse al alza en las ofertas presentadas.

"Sin avances reales"

El concejal del PSOE Ángel Ortiz considera "especialmente grave que, tras años de anuncios, retrasos y procedimientos fallidos, el gobierno municipal del Partido Popular continúe sin materializar avances reales sobre una infraestructura estratégica y largamente demandada por el distrito Sur". Además, el edil ha advertido de que “una vez más, el PP vuelve a demostrar que no es creíble con el Pabellón de la Juventud. No es un problema técnico, es un problema de prioridades políticas”.

Utilización propagandística del proyecto

Ortiz ha señalado que la falta de avances reales contrasta con "la utilización propagandística" del proyecto por parte del gobierno municipal. “Da la sensación de que el PP solo tiene prisa con el Pabellón de la Juventud cuando necesita titulares o se acercan periodos electorales. Mientras tanto, el solar continúa vacío y el distrito Sur sigue esperando”.

Imagen del solar que ocupó el Pabellón de la Juventud. / MANUEL MURILLO

Los socialistas consideran que la falta de publicación de esta nueva licitación vuelve a generar "incertidumbre" sobre la viabilidad real del proyecto y sobre la confianza que despierta incluso dentro del propio gobierno municipal. “El problema ya no es solo el retraso. El problema es la sensación permanente de improvisación y de falta de compromiso real con una infraestructura que el distrito Sur lleva demasiados años esperando”, ha explicado Ortiz.

El grupo municipal Socialista asegura que su posición responde a "la preocupación legítima por el abandono que sufre el distrito Sur y por la falta de avances efectivos en uno de sus proyectos históricos más importantes. Nos preocupa profundamente que Córdoba vuelva a perder una oportunidad por culpa de la falta de ambición y de gestión del gobierno municipal. El distrito Sur merece certezas, respeto y hechos concretos después de tantos años de espera”, ha afirmado el edil socialista.