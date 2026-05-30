Reacciones al fallecimiento de la cineasta cordobesa
Pedro Sánchez lamenta la muerte de Josefina Molina y la despide como "pionera del cine español y referente cultural"
El presidente del Gobierno ha destacado la figura de la cineasta como "pionera del cine español y referente de nuestra cultura"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se suma a las reacciones por el fallecimiento este sábado de la cineasta Josefina Molina, a quien ha definido como "pionera del cine español y referente de nuestra cultura", destacando que "su legado permanecerá para siempre en nuestra memoria y en la historia del cine".
Sánchez ha expresado así su reconocimiento hacia la trayectoria de la directora de cine, quien ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años. Molina recibió el Goya de Honor en 2012. Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, la cordobesa fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada".
Mensaje en X
El jefe del Ejecutivo ha querido rendir homenaje a una figura que ha dejado una huella significativa en la industria cinematográfica nacional, y ha subrayado su importancia en el desarrollo del cine español y su contribución al patrimonio cultural del país.
Mediante un mensaje publicado en la red social X, el presidente ha extendido sus condolencias a los allegados de Molina, manifestando que envía su cariño "para su familia, amistades y compañeros de profesión", en un gesto de solidaridad con quienes compartieron trayectoria profesional y personal con la pionera del cine español.
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