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Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

La cordobesa, pionera en el cine español, recibió el Goya de Honor en 2012 y fue patrona de honor de la Fundación Academia de Cine

La directora de cine cordobesa Josefina Molina.

La directora de cine cordobesa Josefina Molina. / Sánchez Moreno

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La directora de cine Josefina Molina ha fallecido a los 89 años de edad, según ha informado este sábado la Academia de Cine. La cineasta nacida en Córdoba en 1936 es considerada como una de las pionera de las películas rodadas por mujeres en España.

La Academia de Cine ha recordado que se trata de una directora fundamental de la cinematografía española, fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 y era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine.

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(Avance, habrá ampliación)

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Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

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