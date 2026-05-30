Obituario
Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años
La cordobesa, pionera en el cine español, recibió el Goya de Honor en 2012 y fue patrona de honor de la Fundación Academia de Cine
La directora de cine Josefina Molina ha fallecido a los 89 años de edad, según ha informado este sábado la Academia de Cine. La cineasta nacida en Córdoba en 1936 es considerada como una de las pionera de las películas rodadas por mujeres en España.
La Academia de Cine ha recordado que se trata de una directora fundamental de la cinematografía española, fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 y era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine.
(Avance, habrá ampliación)
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos
- Un motorista resulta herido tras sufrir una colisión con un taxi en la avenida de América en Córdoba