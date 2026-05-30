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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 30 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Actuaciones en la Caseta Municipal

Actuaciones en la Caseta Municipal / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Feria de Nuestra Señora de la Salud

Actuaciones en la Caseta Municipal

En este último día de la Feria, a las 15.00, actuará el grupo Calleha Sur, dúo formado por Juan Serrano, ex componente de Rumbeños, y Fernando Abad, comparsista del Carnaval, que interpretan sevillanas y versiones por rumbas de todo tipo de canciones. Para público infantil, Animaciones Mundafa ofrecerá a 17.00 su espectáculo de payasos Los Narizotas. Y por segunda noche actuará la orquesta Aldebarán, que lo hará antes (21.30) y después del grupo La Corredera_(23.00).

CÓRDOBA. Caseta Municipal.

Recinto ferial.

Desde las 15.00 horas.

Feria de Nuestra Señora de la Salud

Actuaciones en la Federación de Peñas Cordobesas

Comenzará el coro Floro El arte de nuestra tierra a las 15.00, actuación del estudio de baile Antonio y Mariví a las 16.00 y para finalizar lo hará el grupo musical Revolushow, a las 22.30 horas.

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CÓRDOBA. Federación de Peñas Cordobesas.

Guadalquivir, 20.

Desde las 15.00 horas.

Exposición

Continúa ‘De caballos y toros’’

Hasta el 31 de mayo se podrá visitar la exposición De caballos y toros, de Fernando Aguayo.

CÓRDOBA. Museo Taurino.

Plaza Maimónides, 3.

De 09.30 a 17.30 horas.

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