La Fiscalía pide nueve años para el pandillero que apuñaló en Córdoba a un joven por creer que pertenecía a una banda rival

El Ministerio Fiscal ha remitido escrito de acusación contra el pandillero, perteneciente según la Policía Nacional a la banda criminal Barrio 18, que en noviembre del 2024 agredió con arma blanca a un joven en Córdoba al confundirlo con un integrante de una banda rival. La Fiscalía solicita para el agresor una pena de nueve años de prisión por un presunto delito de tentativa de asesinato y prohibición de aproximación a la presunta víctima por 5 años a una distancia de al menos 300 metros. Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que se le imponga al acusado una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.800 euros por las lesiones causadas, 640 euros por la intervención quirúrgica a la que se le debió someter y otros 4.295 euros por las secuelas que sufrió por la agresión, más el interés legal correspondiente.

La acusación particular pide un año más

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la letrada Beatriz Serrano, solicita una pena de diez años de prisión para el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez- por el delito de tentativa de asesinato, el mismo periodo de prohibición de acercamiento a la presunta víctima y al pago de 8.790 euros por las lesiones causadas, la intervención quirúrgica a la que se sometió la víctima y las secuelas que le produjo la agresión.

Pandilla Barrio 18

Los hechos se produjeron en noviembre de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron en Córdoba a dos personas integrantes de la denominada pandilla Barrio 18 por su presunta participación en un delito de homicidio en grado de tentativa, en lo que era la tercera operación contra esta banda criminal en los últimos dos años en España. Entre los dos detenidos, la Policía Nacional logró identificar a uno de ellos como el autor material de la agresión.

Diario CÓRDOBA

La pandilla Barrio 18 o también conocida como Pandilla 18 es una organización criminal trasnacional. Nacida en Los Ángeles (EEUU), la banda se expandió por países como Guatemala, Honduras y El Salvador, creando un escenario de auténtica guerra de bandas allá donde se implanta, con la Mara Salvatrucha o MS13 como principal rival.

Investigación

La investigación policial se inició tras la agresión sufrida por el joven, que requirió atención quirúrgica y hospitalización. Los investigadores pudieron averiguar que los detenidos habrían urdido un plan con el objetivo de engañar a la víctima para que se quedara a solas en un domicilio con el autor material del hecho, produciéndose entonces la agresión con arma blanca y posterior persecución, lo que provocó a la víctima graves heridas que requirieron atención quirúrgica y su posterior hospitalización.

Según los investigadores, la agresión vendría motivada por la errónea percepción, por parte del presunto autor, de la pertenencia de la víctima a la Mara Salvatrucha o MS13, siendo los detenidos militantes de la pandilla Barrio 18, una banda rival.