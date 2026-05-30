Los coches híbridos y eléctricos lideran las ventas en Córdoba con un 74% de cuota de mercado

El parque automovilístico de Córdoba se transforma con el auge de los combustibles alternativos a la gasolina y el diésel. En lo que va de año 2026, los turismos y todoterrenos híbridos, eléctricos y de gas suman 1.952 matriculaciones, lo que representa el 74% de la cuota de mercado, frente al 66% de las ventas acaparadas hace un año.

En 2025, su demanda ya se incrementó un 30% anual entre los meses de enero y abril, y en el presente ejercicio se ha elevado un 41%. Se trata de la información difundida por las patronales Anfac (fabricantes); Faconauto (concesionarios) y Ganvam (venta y reparación), que indica que los resultados de Córdoba se enmarcan en la tendencia de Andalucía.

Acerca del contexto actual, el director de comunicación de Anfac, Félix García, explica que las "tensiones geopolíticas que han hecho subir el precio de la gasolina y, sobre todo, del diésel, no parecen ser todavía un factor clave en el trasvase de clientes hacia el vehículo 100% eléctrico. Lo que sí se constata es que el diésel agoniza".

El diésel, residual en la provincia

En el caso de Córdoba, durante los cuatro primeros meses del año se han vendido apenas 73 coches de gasoil, que han representado un 3% de la actividad. La demanda de esos turismos y todoterrenos ha caído un 24% en comparación con 2025. De otro lado, los coches de gasolina han sumado 624 matriculaciones, conservan un 24% de la cuota, pero caen también un 1% anual.

Estos descensos tienen lugar pese al fuerte incremento de la actividad, ya que las ventas de coches se han elevado un 26% anual hasta abril, arrojando 2.649 matriculaciones en la provincia. El 74% de la demanda ha correspondido a las familias y el resto, fundamentalmente, a empresas.

Un coche eléctrico repostando en un cargador de la vía pública / Unsplash

La venta de electrificados se dispara

El conjunto de los vehículos matriculados en lo que va de 2026 suman un total de 2.021 turismos, todoterrenos, comerciales, autobuses y cuadriciclos que utilizan combustibles alternativos para funcionar. Dentro de estas opciones, los híbridos mantienen un papel protagonista, con 1.289 unidades comercializadas hasta abril en Córdoba. Su demanda aumenta un 33% interanual.

No obstante, el último informe publicado por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto), elaborado a partir de los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), apunta a un incremento de las matriculaciones muy significativo en los vehículos electrificados. De esta forma, en el periodo analizado se han comercializado 307 híbridos enchufables, lo que se traduce en una subida del 62% anual, y también 252 eléctricos, un 55% más.

Al margen de los electrificados, los 173 vehículos de gas comprados en Córdoba hasta el mes pasado suponen, prácticamente, duplicar la venta registrada en el primer cuatrimestre de 2025 (+99%).

Andalucía, por encima de la media española

Estos resultados se engloban en un escenario de crecimiento de los combustibles alternativos en España. En el primer cuatrimestre, se han adquirido 93.588 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) a nivel nacional, un 55% más en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas que superan esa subida, con un crecimiento del 71%, que deja 8.071 matriculaciones de electrificados hasta el momento.

Extremadura sobresale por haber duplicado las ventas de este tipo de vehículos, con 1.048 unidades y un alza del 115% anual. Al otro lado se sitúa Comunidad Valenciana, con un alza del 16% interanual, la más baja del país, pero con 8.643 turismos, comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos electrificados matriculados.