La Bonoloto reparte más de 48.000 euros en pleno centro de Córdoba

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha dejado una alegría en Córdoba. Un boleto sellado en una administración situada en la pleno centro de la capital ha resultado premiado con un galardón de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), dotado con 48.294,14 euros.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ganador fue validado en el despacho receptor ubicado en el número 1 de la Plaza de la Compañía.

Comparte premio con Madrid y Santander

Además del boleto validado en Córdoba, también han resultado agraciados con un premio de segunda categoría otros dos acertantes que sellaron sus apuestas en Madrid y Santander.

Por otro lado, el sorteo no ha registrado ningún acertante de primera categoría, es decir, de seis aciertos.

El resultado de la Bonoloto del sábado 30 de mayo de 2026 ha sido: 15, 16, 18, 19, 21 y 47, siendo el número complementario el 20, y el reintegro el 5.