El alcalde de Córdoba destaca el legado de la directora de cine Josefina Molina: "Llevó el nombre de nuestra ciudad por toda España"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado sus condolencias a la familia de Josefina Molina, la cineasta cordobesa fallecida este sábado a los 89 años de edad. "Hoy los cordobeses despedimos a una gran mujer, a una gran referente del mundo de la cultura como fue Josefina Molina", ha asegurado el edil cordobés, que ha destacado también que la directora y guionista fue "una gran creadora de mucho talento del mundo del cine y la televisión". El mundo del cine despedirá esta tarde a Josefina Molina en el Tanatorio de Boadilla del Monte, localidad madrileña donde residía.

Pionera y llevó el nombre de la ciudad

Asimismo, el alcalde ha hecho extensivo su reconocimiento a todo el pueblo de Córdoba: "Los cordobeses nos sentimos orgullosos de cómo llevó el nombre de nuestra ciudad por toda España, en materia cultural, especialmente en la industria del cine, en la industria de la televisión", ha asegurado el alcalde de la ciudad natal de Molina.

Por último, el regidor ha recordado que fue "una pionera" que "abrió paso a otras muchas mujeres en ese mundo y por eso, quiero trasladar el pésame del Ayuntamiento de Córdoba, de toda la ciudadanía, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos y en general a todo el mundo de la cultura".