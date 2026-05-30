Reacciones a la muerta de la cineasta
El alcalde de Córdoba destaca el legado de la directora de cine Josefina Molina: "Llevó el nombre de nuestra ciudad por toda España"
José María Bellido pone en valor su papel como pionera que abrió camino a otras mujeres en la industria cinematográfica y televisiva
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado sus condolencias a la familia de Josefina Molina, la cineasta cordobesa fallecida este sábado a los 89 años de edad. "Hoy los cordobeses despedimos a una gran mujer, a una gran referente del mundo de la cultura como fue Josefina Molina", ha asegurado el edil cordobés, que ha destacado también que la directora y guionista fue "una gran creadora de mucho talento del mundo del cine y la televisión". El mundo del cine despedirá esta tarde a Josefina Molina en el Tanatorio de Boadilla del Monte, localidad madrileña donde residía.
Pionera y llevó el nombre de la ciudad
Asimismo, el alcalde ha hecho extensivo su reconocimiento a todo el pueblo de Córdoba: "Los cordobeses nos sentimos orgullosos de cómo llevó el nombre de nuestra ciudad por toda España, en materia cultural, especialmente en la industria del cine, en la industria de la televisión", ha asegurado el alcalde de la ciudad natal de Molina.
Por último, el regidor ha recordado que fue "una pionera" que "abrió paso a otras muchas mujeres en ese mundo y por eso, quiero trasladar el pésame del Ayuntamiento de Córdoba, de toda la ciudadanía, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos y en general a todo el mundo de la cultura".
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales
- El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos
- Un motorista resulta herido tras sufrir una colisión con un taxi en la avenida de América en Córdoba