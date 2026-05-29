La Feria de Córdoba llega al segundo fin de semana y el ambiente cambia en El Arenal. Los cordobeses se despiden del albero y son los turistas y los vecinos de la provincia los que hacen suya la fiesta en sus últimos coletazos. Por otra parte, la Policía y la Guardia Civil han retirado más de 300 alimentos que se iban a servir en la Feria por incumplir la normativa sanitaria. Tortillas de patatas, flamenquines y quesos tenían deficiencias relacionadas con el etiquetado, la trazabilidad, la cadena de frío o el transporte. Por último, Cruz Roja ha instalado en el recinto ferial un hospital de campaña que trabaja 24 horas precisamente para atender cualquier contratiempo sanitario o emergencias. Alrededor de 40 personas trabajan a la vez en un dispositivo perfectamente engrasado que cuenta con un centenar de voluntarios.

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