La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio del segundo fin de semana de Feria en Córdoba, los alimentos retirados del recinto ferial por incumplir la normativa sanitaria y el hospital de campaña de Cruz Roja en El Arenal abren la crónica vespertina del viernes
La Feria de Córdoba llega al segundo fin de semana y el ambiente cambia en El Arenal. Los cordobeses se despiden del albero y son los turistas y los vecinos de la provincia los que hacen suya la fiesta en sus últimos coletazos. Por otra parte, la Policía y la Guardia Civil han retirado más de 300 alimentos que se iban a servir en la Feria por incumplir la normativa sanitaria. Tortillas de patatas, flamenquines y quesos tenían deficiencias relacionadas con el etiquetado, la trazabilidad, la cadena de frío o el transporte. Por último, Cruz Roja ha instalado en el recinto ferial un hospital de campaña que trabaja 24 horas precisamente para atender cualquier contratiempo sanitario o emergencias. Alrededor de 40 personas trabajan a la vez en un dispositivo perfectamente engrasado que cuenta con un centenar de voluntarios.
- La Feria de Córdoba se transforma y entra en modo fin de semana con más turistas y vecinos de la provincia
- Retiran 220 tortillas, 110 flamenquines y 18 quesos de la Feria de Córdoba por incumplir garantías sanitarias
- Más de 150 intervenciones al día, un centenar de voluntarios, activo las 24 horas... Así funciona el hospital que cuida de la Feria de Córdoba
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