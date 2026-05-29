Si el miércoles son los jóvenes y los niños los protagonistas de la Feria de Córdoba, ayer lo fueron los coros rocieros que animaron el Arenal y llenaron el recinto de música en su tradicional pasacalles. En otro orden de cosas, Córdoba espera en los próximos días 40 grados y diferentes actividades económicas se preparan para afrontar las altas temperaturas implantando jornadas intensivas. En total, unos 80.000 trabajadores comenzarán el horario continuado el próximo 1 de junio. Por otra parte, con Selectividad a la vuelta de la esquina, varios psicólogos han explicado a Diario CÓRDOBA las claves para afrontar de la mejor forma y sin nervios esta prueba, decisiva en la vida académica de muchos jóvenes.

Además, destacamos estas otras noticias:

Feria de Córdoba

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

España