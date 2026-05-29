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La actualidad del viernes 29 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El pasacalles de los coros rocieros en la Feria, el inicio de la jornada intensiva con el aviso de 40 grados y los consejos de los psicólogos para afrontar la Selectividad abren la crónica del día

Pasacalles de coros rocieros en la Feria de Córdoba.

Pasacalles de coros rocieros en la Feria de Córdoba. / AJ González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Si el miércoles son los jóvenes y los niños los protagonistas de la Feria de Córdoba, ayer lo fueron los coros rocieros que animaron el Arenal y llenaron el recinto de música en su tradicional pasacalles. En otro orden de cosas, Córdoba espera en los próximos días 40 grados y diferentes actividades económicas se preparan para afrontar las altas temperaturas implantando jornadas intensivas. En total, unos 80.000 trabajadores comenzarán el horario continuado el próximo 1 de junio. Por otra parte, con Selectividad a la vuelta de la esquina, varios psicólogos han explicado a Diario CÓRDOBA las claves para afrontar de la mejor forma y sin nervios esta prueba, decisiva en la vida académica de muchos jóvenes.

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