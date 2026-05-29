"La solución que elijen es la peor": El PSOE acusa a Bellido de recortar 13 millones en inversiones para cuadrar las cuentas de Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, critica con dureza el plan económico-financiero "sin sentido" que ha presentado el gobierno municipal para regresar a la senda fiscal después de haber incumplido la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores en el año 2025. "La solución que eligen es la peor", ha dicho categórico el edil.

Hurtado considera que el documento presentado por el PP es un plan de ajuste que va "en el sentido contrario de lo que significaría un buen gobierno", ya que en lugar de aminorar los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento, las prestaciones de servicios externos, las externalizaciones y las subvenciones "que están aumentando de forma desproporcionada en los últimos años", reducen las inversiones municipales y las de los organismos autónomos.

Con un mes de retraso

Además, el portavoz socialista acusa al gobierno de Bellido de presentar "con un mes de retraso" el plan económico financiero al que le obliga la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al incumplir tres de las cuatro reglas fiscales. En este sentido, cabe recordar que el año 2025 se liquidó con un déficit presupuestario; se incumplió con la regla de gasto y tampoco se cumplió con el período medio a sus proveedores en el pago.

El alcalde, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde de Hacienda y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent. / CÓRDOBA

De este modo, Antonio Hurtado lamenta que se reduzcan en 13 millones las inversiones previstas en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Córdoba de 2026 y que propongan la transferencia de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos al Consistorio, "lo que también significará una minoración de las inversiones" en dichos organismos. "Estas transferencias podrían significar más inversiones financieramente sostenibles por parte de los organismos autónomos y lo que hacen es aminorarlas", lamenta el edil.

Las cifras del plan vistas por Hurtado

En concreto, el gobierno municipal propone transferir de los remanentes de tesorería de los organismos autónomos: 8.520.000 euros, que no se dedicarán a inversiones financieramente sostenibles: Gerencia Urbanismo (6.000.000 euros), Imgema (1.200.000 euros), IMAE (1.381.079,92 euros), IMTUR (500.000 euros) e Imdeco (820.000 euros).

Asimismo, apunta Hurtado, se quieren reducir los préstamos previstos en 13 millones de euros, declarando indisponibles 5 millones de inversiones del Ayuntamiento, menos 8 millones menos de transferencias de capital: 4.500.000 euros de la GMU; 1.300.000 euros, Imdeco; 150.000 euros, IMAE; 103.274 euros, Imdeec; 17.000 euros, Imtur; y 2.000.000 euros de Sadeco.

Por último, el portavoz del PSOE lamenta que el PP quiera ahorrarse 5 millones de euros en los créditos previstos de personal.