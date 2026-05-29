Puntos violeta y arcoíris: protección y prevención frente a las agresiones en la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba busca ser, año tras año, un espacio seguro para todos y todas. Este año, junto a los ya consolidados puntos violeta contra las agresiones machistas, la feria incorpora además un punto arcoíris en colaboración con Cruz Roja y otros tantos impulsados de manera independiente por la Plataforma Córdoba por la Diversidad para atender posibles casos de LGTBIfobia y reforzar la sensibilización dentro del recinto ferial.

La evolución de estos espacios ha sido notable en apenas unos años. En 2022, la Feria de Córdoba contaba con 21 casetas adheridas al protocolo. Cuatro años después, la cifra prácticamente se ha duplicado y esta edición alcanza ya 36 puntos violeta repartidos por distintas casetas del recinto, además de un punto arcoíris específico instalado por primera vez en la caseta de Cruz Roja. Eso sí, las casetas son 85, así que queda trabajo por hacer.

La carpa de Cruz Roja funciona durante toda la feria como punto de información, sensibilización y atención. Allí trabajan equipos de voluntariado formados para acompañar a cualquier persona que pueda sentirse vulnerable, sufrir una agresión o necesitar ayuda. "Estamos aquí para ayudar y lo primero siempre es la atención sanitaria, después se activa el protocolo", explica Alison Salazar, coordinadora de Juventud de Cruz Roja.

Cruz Roja con su punto violeta y arcoíris en la Feria. / CÓRDOBA

El dispositivo cuenta además con un box individual para garantizar privacidad y un equipo de intervención preparado para actuar junto a Policía Local y Policía Nacional si fuera necesario y siempre que la víctima así lo quiera. "No podemos obligar a denunciar a nadie, principalmente acompañamos y ofrecemos un espacio seguro donde puedan hablar y contarnos lo que ha ocurrido", señala Salazar.

Un trabajo centrado en la prevención

Más allá de la atención directa, el trabajo se centra sobre todo en la prevención. Durante la feria, los voluntarios recorren distintas zonas del recinto, especialmente la portada y el entorno del botellón, repartiendo abanicos, pulseras, tapas para vasos y material informativo con teléfonos de ayuda y pautas de actuación ante posibles agresiones. "Muchas personas todavía desconocen cómo funcionan estos puntos, sobre todo los jóvenes", reconoce la coordinadora.

"Nosotros somos jóvenes que también vamos a la feria y conocemos el ambiente nocturno que se mueve aquí", apunta Salazar, que insiste en la necesidad de "crear ambientes más igualitarios y respetuosos". Precisamente, Cruz Roja detectó casos de sumisión química y de agresión sexual durante esta feria.

Los puntos violeta se han convertido ya en una imagen habitual de la Feria de Córdoba. Entre quienes valoran positivamente la existencia de estos espacios están Simona y Sabina, dos hermanas que acuden cada año a la fiesta. "Es muy importante porque a las mujeres nos da seguridad si en algún momento nos encontramos vulnerables", explican y agregan que "afortunadamente no hemos tenido que pasar por ningún mal rato, pero sí hemos ayudado alguna vez a alguna chica y muchas veces nosotras mismas hacemos de punto violeta", cuentan.

Simona y Sabina en el punto violeta de la caseta de Aspa. / Víctor Castro

Ese ambiente de apoyo entre mujeres y de atención colectiva es precisamente uno de los objetivos que persiguen estos dispositivos. En una feria marcada grandes concentraciones de personas, los puntos violeta y arcoíris buscan convertirse no solo en lugares de atención ante una agresión, sino también en espacios visibles de concienciación y prevención dentro de la fiesta.

A ese trabajo se suma este año la iniciativa de la Plataforma Córdoba por la Diversidad, que ha comenzado a repartir distintivos de "espacios arcoíris seguros" en las casetas del recinto. La organización asegura a este periódico que ya hay más de una veintena de casetas adheridas e identificadas como seguras frente a posibles situaciones de discriminación o agresión LGTBIfóbica. Por ahora, no ha sido necesario activar el protocolo en ningún espacio.