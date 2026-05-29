Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE insiste con el servicio de autobuses de Aucorsa en El Arenal: "No está a la altura de la Feria de Córdoba"
La edil socialista Isabel Bernal critica la falta de previsión del gobierno municipal en la movilidad durante la Feria de Córdoba, denunciando escasez de servicios y largas esperas
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal considera que el servicio de transporte de Aucorsa "no está a la altura de la Feria de Córdoba" y acusa al gobierno municipal de no haber hecho bien su trabajo de planificación de la movilidad. En este sentido, la edil socialista considera que durante estos días se han vivido "situaciones inverosímiles" con los autobuses y pone de ejemplo la escasez de servicios a algunas barriadas, las colas para esperar el autobús y no poderse montar cuando llega o ciudadanos caminando "más de una hora" para llegar a la Feria.
Bernal ha reclamado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, la búsqueda de soluciones para estos problemas de movilidad, mientras ha propuesto medidas como el incremento de la flota de manera provisional durante esos días de feria. “Se trata de una situación que se repite también en la Cabalgata de Reyes o en Semana Santa, y en la que queda constancia de que Aucorsa no tiene flota suficiente para días de uso extraordinario, ni ha buscado alternativas a esta situación”, ha asegurado la concejala.
Máquinas expendedoras y refuerzo de personal
Por otro lado, desde el grupo municipal del PSOE proponen la agilización de la subida al autobús en el recinto ferial y en las paradas masificadas con refuerzo de personal, o bien con máquinas expendedoras de billetes que eviten que el conductor sea quien gestione la compra del billete dentro del autobús. Otra propuesta del PSOE es hacer una valoración de las paradas con mayor afluencia de usuarios para ir a la Feria y que se refuercen los puntos más débiles el próximo año, incluidas todas las líneas que pasan por el Arenal, habitualmente las 7, 3 y 14. “Desde el PSOE pensamos que el PP no puede vender una Feria accesible donde no se debe llevar el coche si en realidad no da alternativas satisfactorias de transporte público a los ciudadanos y foráneos que visitan nuestra fiesta”, ha concluido diciendo la edil.
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