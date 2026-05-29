Homenaje al rey santo
El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, pronuncia la exaltación a San Fernando: "El ideal del gobernante que entiende la autoridad como servicio"
La hermandad de la Purísima Concepción de Linares celebra la octava edición de la exaltación en la parroquia del Sagrario de la Catedral
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de pronunciar la exaltación a San Fernando, un acto celebrado este viernes por la hermandad de la Purísima Concepción de Linares en la parroquia del Sagrario de la Catedral, y que este año ha alcanzado su octava edición.
Ante un nutrido número de hermanos y autoridades, el exaltador realizó un recorrido por la figura de Fernando III, destacando su dimensión espiritual, su papel en la conquista de Córdoba y su vinculación con la Virgen de Linares.
Salvador Fuentes definió al monarca como "rey y santo, espada y oración, cetro y humildad", subrayando que su vida fue "una peregrinación de fe en medio de la historia".
Durante su intervención, el presidente de la Diputación recordó la conquista de Córdoba en 1236 y la transformación cristiana de la ciudad, además del legado de las iglesias fernandinas, "patrimonio vivo de Córdoba". También resaltó la devoción del rey santo a la Virgen de Linares, asegurando que "la oración fue para él tan importante como la estrategia".
"La autoridad como servicio"
El presidente de la Diputación concluyó señalando que San Fernando representa "el ideal del gobernante que entiende la autoridad como servicio".
El acto, que ha contado con el acompañamiento musical de la soprano Ana Sanz y la pianista Carmen Gavilán, ha finalizado entre un caluroso aplauso de los asistentes que se han acercado a la parroquia del Sagrario para homenajear al rey santo .
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Manuel Torralbo nombra al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba tras cesar al anterior, en el marco de su reelección
- El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- Ya hay empresa para redactar el proyecto que transformará la avenida Gran Vía Parque de Córdoba