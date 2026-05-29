El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, pronuncia la exaltación a San Fernando: "El ideal del gobernante que entiende la autoridad como servicio"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de pronunciar la exaltación a San Fernando, un acto celebrado este viernes por la hermandad de la Purísima Concepción de Linares en la parroquia del Sagrario de la Catedral, y que este año ha alcanzado su octava edición.

Ante un nutrido número de hermanos y autoridades, el exaltador realizó un recorrido por la figura de Fernando III, destacando su dimensión espiritual, su papel en la conquista de Córdoba y su vinculación con la Virgen de Linares.

Salvador Fuentes definió al monarca como "rey y santo, espada y oración, cetro y humildad", subrayando que su vida fue "una peregrinación de fe en medio de la historia".

Durante su intervención, el presidente de la Diputación recordó la conquista de Córdoba en 1236 y la transformación cristiana de la ciudad, además del legado de las iglesias fernandinas, "patrimonio vivo de Córdoba". También resaltó la devoción del rey santo a la Virgen de Linares, asegurando que "la oración fue para él tan importante como la estrategia".

"La autoridad como servicio"

El presidente de la Diputación concluyó señalando que San Fernando representa "el ideal del gobernante que entiende la autoridad como servicio".

El acto, que ha contado con el acompañamiento musical de la soprano Ana Sanz y la pianista Carmen Gavilán, ha finalizado entre un caluroso aplauso de los asistentes que se han acercado a la parroquia del Sagrario para homenajear al rey santo .