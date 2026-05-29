Mercedes Azores, fisioterapeuta del hospital Reina Sofía, presenta en Córdoba 'Sabor a vida', un libro con recetas de trasplantados de toda Andalucía

Mercedes Azores Águila es una cordobesa cargada de energía positiva. Esta fisioterapeuta del hospital universitario Reina Sofía lleva unida al centro desde hace 25 años y destaca la colaboración estrecha de su ámbito de trabajo con Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Neumología, Cirugía Torácica y UCI para la adecuada atención de las personas trasplantadas. Azores es conocida por su generosa dedicación a los trasplantados cardiacos y pulmonares, a los que ayuda a prepararse antes de la operación, pero sobre todo después de recibir el trasplante, cuando estas personas se encuentran en la UCI y planta del hospital y hasta que reciben el alta hospitalaria, para lograr la mejor recuperación física (e incluso psíquica) de estos pacientes.

Su objetivo es que los nuevos trasplantados se adapten lo mejor posible a esta segunda oportunidad de vida. Para ello, esta profesional se amolda al ritmo y ánimo que tengan cada día las personas trasplantadas, les pone incluso música que les guste y escucha sus inquietudes, porque subraya que una buena recuperación es fundamental para consolidar el trasplante. Además, esta fisioterapeuta destaca por su gran colaboración altruista en diferentes campañas del Reina Sofía para fomentar la donación de órganos y los trasplantes.

La fisioterapeuta del hospital Reina Sofía Mercedes Azores Águila. / Chencho Martínez

Banco de trasplantes: el primer contacto con el exterior de los pacientes

Una de las iniciativas más conocidas en las que Mercedes Azores está implicada fue la puesta en marcha hace tres años del banco de los pacientes trasplantados. Se trata de un banco, situado en el exterior del hospital Reina Sofía y pintado de blanco, que representa el primer contacto con el exterior de los pacientes trasplantados, después de días o semanas de no poder salir de la UCI o de la habitación del hospital. En el banco hay escrita una frase del escritor cordobés Antonio Gala sobre la importancia de los trasplantes y es punto de encuentro para muchos pacientes.

Mercedes Azores presenta su libro 'Sabor a vida. Las recetas de mis trasplantes'

Siguiendo con su afán de visibilizar la importancia de la donación y el milagro de vida que suponen los trasplantes, esta fisioterapeuta presenta este lunes 1 de junio, a las 19.30 horas, su libro Sabor a vida. Las recetas de mis trasplantes, en la Diputación de Córdoba. Mercedes Azores, que es natural de La Victoria (Córdoba), resalta que su libro tiene un carácter solidario y que los fondos que se recauden se destinarán a la mejora de la atención sanitaria de los pacientes trasplantados de corazón, de pulmón y a colectivos como Aspacacor (Asociación de pacientes cardiacos de Córdoba y provincia).

Mercedes Azores, con algunos pacientes trasplantados, en el banco de las personas trasplantadas existente en el hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

El origen del libro: las conversaciones con los pacientes sobre recetas

Azores explica que lleva preparando esta singular propuesta bibliográfica desde hace varios años. «Mi turno laboral es mayoritario de tarde. Me di cuenta de que muchos de los pacientes trasplantados a los que ayudo en su rehabilitación suelen ver el programa Cómetelo, que presenta Enrique Sánchez y que emite Canal Sur Televisión por las tardes. A raíz de este programa de cocina surgían muchas conversaciones con los pacientes sobre recetas, ya que a mí me gusta mucho cocinar, por herencia de mi madre, Mercedes Águila, que es una gran cocinera. Iba apuntando las recetas que me contaban pacientes trasplantados que son típicas de sus lugares de origen, las iba realizando en casa y guardando en un recetario que tengo hasta que se me ocurrió reunir algunos de estos platos en este libro. La edición de la publicación corre a cargo de la Diputación de Córdoba, institución a la que se muestra agradecida Mercedes Azores por su implicación, y "he contado también con la colaboración de Monte Mora, responsable de la Unidad de Comunicación del hospital Reina Sofía, para la redacción del mismo", añade.

¿De qué localidades son las recetas que recoge el libro?

«Sabor a vida. Las recetas de mis trasplantes incluye decenas de platos típicos que se preparan y degustan en las ciudades y municipios de origen de una selección de personas trasplantadas de corazón y pulmón en el hospital cordobés, que como es centro de referencia andaluz para ambos tipos de programas, ha posibilitado que pueda recopilar recetas de municipios muy dispares», detalla esta fisioterapeuta.

Cada receta va acompañada de una foto de la persona trasplantada que le ha facilitado la receta, una o más imágenes con Mercedes u otros profesionales del Reina Sofía, y todos los pasos para elaborar el plato.

La autora de este libro recalca que en esta publicación se van a poder encontrar propuestas gastronómicas muy diversas como son el paté de perdiz, papajotes, tartar de salchichón, tagarninas esparragás, albondigones de mi suegra, mistela de Arriate...

Páginas interiores del libro con la receta de un paciente trasplantado cardiaco de Arriate (Málaga). / CÓRDOBA

Decenas de recetas, alguna aportada por la propia Mercedes, pero la mayoría originarias de las ocho provincias andaluzas, en concreto de estas ciudades y pueblos: Rodalquilar, Viator y Tabernas (Almería); Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera, Conil, Jerez, Vejer, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique (Cádiz); Cañada del Rabadán, Puente Genil, Córdoba y Villanueva del Rey (Córdoba); Granada, La Zubia, Lanteira y Baza (Granada); Huelva; Bailén, Jaén, La Carolina, Pegalajar, Úbeda y Villacarrillo (Jaén), Málaga, Ardales y Antequera (Málaga) y Arahal, Sevilla, Lora del Río, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe y San José de la Rinconada (Sevilla).

Tampoco podía faltar en este particular recetario la tortilla de patatas de la madre de Mercedes, que aunque no es paciente trasplantada, es un homenaje de la autora del libro a su querida progenitora