Juan Carlos Robles y José María Dueñas, coordinadores de trasplantes en Córdoba: "La supervivencia de los órganos trasplantados es cada vez mayor"

Este lunes 1 de junio empieza la 24ª Semana del Donante, una cita muy especial que organiza todos los años el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y que, en esta ocasión, coincide además con los actos del 50º aniversario del complejo sanitario cordobés. El especialista en Medicina Intensiva Juan Carlos Robles Arista, originario de Linares (Jaén), pero cordobés de corazón, fue nombrado en 1997 coordinador de trasplantes del hospital Reina Sofía, aunque ya en diciembre de 1996 comenzó con esa dedicación. Estuvo como único coordinador médico más de 15 años, acompañado por los entonces coordinadores de trasplantes de enfermería, José Luis Medina y Bibian Ortega, a los que considera sus «maestros».

Por otro lado, el cordobés José María Dueñas fue nombrado coordinador de trasplantes hospitalario del Reina Sofía en 2008, tras incorporarse a la Coordinación de Trasplantes, aunque él considera que lleva vinculado a los trasplantes ya desde su etapa de residente de Medicina Intensiva en el Reina Sofía, junto a su amigo y compañero inseparable Rafael León, y con Juan Carlos Robles como profesor en esta disciplina. En febrero de 2010 José María Dueñas fue nombrado Coordinador Sectorial de Trasplantes de Córdoba y en 2016, al unirse los hospitales de Jaén y provincia al sector de Córdoba, pasó a dirigir la Coordinación de Trasplantes Córdoba-Jaén.

El coordinador de trasplantes del hospital Reina Sofía, Juan Carlos Robles, y el coordinador sectorial de trasplantes Córdoba-Jaén, José María Dueñas. / Manuel Murillo

¿Qué supone la labor de Coordinador de Trasplantes?

Juan Carlos Robles: Uno de nuestros objetivos desde el principio de nacer la Coordinación de Trasplantes es incrementar la tasa de donación, por lo que teníamos que optimizar todo el proceso con la realización de campañas informativas dirigidas a la sociedad y a profesionales sanitarios para explicar que la muerte se puede transformar en vida. Para ello, comenzamos a realizar acciones para la detección de posibles donantes e ingreso en la unidad de medicina intensiva, optimizar el diagnóstico de la muerte encefálica, solicitud a la familia del deseo del fallecido, valoración de los órganos, mantenimiento del donante, hasta la organización y logística del trasplante para la persona receptora que está en lista de espera para recibir su tratamiento. Ser coordinador de trasplantes ha sido un gran reto en mi trabajo, pero un privilegio, pues te permite ir formándote como profesional y persona. Saber informar adecuadamente, pues el «sí» a la donación de la persona fallecida hace posible dar tratamiento a muchas personas y permite que inicien una nueva vida. Detrás de todo el proceso de donación, hay un gran trabajo, en el que participan un gran número de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios. España es el primer país del mundo en donantes por millón de población y esto no es casualidad. Posiblemente, pueda ser debido a nuestra ley sobre donación y trasplante que vio la luz en 1979, a nuestra sanidad pública, a la red de Coordinación de Trasplantes a nivel nacional, a nuestra ONT (Organización Nacional de Trasplantes) con su modelo español, creado por el doctor Rafael Matesanz, y a las campañas informativas que permiten tener a una sociedad bien informada y, por tanto, más generosa, que entiende claramente cada día mas la importancia de que nuestros órganos no mueran y den vida a otras personas que necesitan un nuevo órgano para seguir vivas.

José María Dueñas: Ser coordinador de trasplantes es un gran reto, ya que este cargo había sido ostentado antes por grandes médicos, como Alfonso del Castillo, Rafael Guerrero o Rafael Toribio. En la Coordinación de Trasplantes conocí a una gran familia que trabajaba toda a una, con Juan Carlos Robles, Bibian Ortega, José Luis Medina o Áurea Jurado. Recuerdo que cuando empecé en esto, con poco más de 30 años, jefes de servicio consagrados como los doctores Aljama, Concha, López-Pujol, Suárez de Lezo, Torres, Perez Navero, Salvatierra y muchos otros, siempre me trataron como a un hijo. Desde entonces ha sido un camino ilusionante, muy laborioso, y siempre en ascenso en resultados, innovación, avances y otros ítem que han permitido a nuestro hospital estar a la vanguardia Internacional en cuanto a donación y trasplantes. Se han conseguido muchos hitos en todo este tiempo como la implantación del programa de donación en asistolia o el programa de preservación ex vivo pulmonar y hepático. Todo ello, gracias a una colaboración multidisciplinar y con resultados increíbles.

Algunos profesionales de la Coordinación de Trasplantes del hospital Reina Sofía. De izquierda a derecha, Rafael León, Juan Carlos Robles, Isabel Jurado, José María dueñas, María José Rodríguez y Rafael Vigara. / Manuel Murillo

¿En qué trasplantes ha sido pionero el hospital Reina Sofía?

J.C. Robles: El Reina Sofía de Córdoba es el único hospital de Andalucía acreditado para el trasplante cardiaco infantil, trasplante hepático adulto e infantil de donante vivo y de trasplante de pulmón en adultos y niños. En este centro, se llevó a cabo el primer trasplante combinado de páncreas y riñón de Andalucía y el primer trasplante de pulmón en 1993. Destacamos el trasplante cardiaco infantil a una niña de 8 días, el primer trasplante hepático de donante vivo adulto e infantil, el primer triple trasplante de hígado, riñón y páncreas en el mismo acto quirúrgico; el primer trasplante cardiaco infantil de donante en asistolia controlada en 2025 o el primer trasplante simultáneo de hígado y pulmón bilateral. En los últimos años, hemos logrado un incremento del trasplante pulmonar y de la preservación de los pulmones donados en máquina de ex vivo, lo que ha permitido que el Reina Sofía sea el segundo centro a nivel mundial en cifras de trasplante pulmonar.

¿Cuántos trasplantes se han completado en el Reina Sofía desde que hiciera el primero en febrero de 1979 hasta la actualidad?

J.C Robles: El Reina Sofía está entre los mejores hospitales de España. En 2025, entró en el top 10 del Índice de Excelencia Hospitalaria. Destaca su investigación biomédica y sus técnicas quirúrgicas avanzadas, como los trasplantes con cirugía robótica. Es uno de los centros hospitalarios más destacados de España en trasplantes de hígado, corazón, pulmón, riñón y páncreas. En cuanto al balance de actividad, desde febrero de 1979 hasta primeros de abril de 2026, un total de 2.396 pacientes han sido trasplantados de riñón, 1.844 de hígado (256 de ellos infantiles); 823 de corazón (92 infantiles); 1.135 de pulmón (30 pediátricos) y 282 de páncreas. Respecto a los tejidos, 1.945 pacientes han sido trasplantados de córnea y 2.266 pacientes de progenitores hematopoyéticos. Y todo esto ha sido posible gracias a más de 1.390 donantes de órganos y tejidos.

En los inicios del programa de trasplantes del Reina Sofía surgen nombres como Rafael Guerrero, Carlos Pera, Manuel Concha, Gonzalo Miño, Antonio Torres, Javier López Pujol o Pedro Aljama. Luego se incorporaron Ángel Salvatierra, Javier Briceño, Pedro López Cillero, entre otros especialistas. ¿Qué distingue a este programa?

J.C. Robles: Nuestro hospital goza de un gran prestigio a nivel nacional e internacional por su programa de donación y trasplante. Grandes profesionales, como los que menciona, y muchos más como, los doctores Montero, Suárez de Lezo, José Peña, Arizón, Ernesto Moreno, Evaristo Varo, Guillermo Solórzano, Sebastián Rufián, María José Requena, José Molina, Mercedes Lluch, Miguel Osuna o Alfonso del Castillo (primer coordinador de trasplantes); perfusionistas y coordinadores de Enfermería, como Bibian Ortega y José Luis Medina, y otros muchos profesionales, han permitido que nuestro hospital posea un reconocimiento importante a nivel nacional. Uno de sus puntos claves es que el trasplante no depende de un único servicio, sino de la coordinación de muchas especialidades. Cada trasplante es literalmente un trabajo en cadena. Los propios hitos del hospital, como realizar 13 trasplantes en una semana, se explican por esa capacidad organizativa y humana.

Los coordinadores de trasplantes José María Dueñas y Juan Carlos Robles, en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / Manuel Murillo

La mayoría de los profesionales pioneros en trasplantes fueron hombres. En el siglo XXI la medicina se ha feminizado mucho. ¿Hay ahora más mujeres participando en los programas de trasplantes?

J.C. Robles: Sí, hay muchas mujeres implicadas y su papel es clave. Están presentes en todas las fases del trasplante, destacan especialmente en áreas de cuidados, coordinación y humanización. Su presencia ha crecido también en especialidades médicas y quirúrgicas. Durante muchos años han estado Mercedes Lluch, que fue jefa de Anestesiología, y María José Requena (exjefa de Urología) y en la actualidad están de responsables de las Unidades de Anestesiología y Reanimación, Medicina Intensiva y Nefrología también tres mujeres, que son Pilar Pérez Navero, Carmen de la Fuente y Sagrario Soriano, respectivamente.

¿Cómo ha logrado Córdoba una tasa de donación tan alta y el Reina Sofía batir varios años su récord histórico de trasplantes?

J.C. Robles: Se ha logrado gracias a las campañas de sensibilización continuadas; a la confianza de la población en el sistema sanitario público y al papel clave de las familias, que aceptan decir «sí» a la donación en momentos muy difíciles. Además, disponemos de coordinadores hospitalarios de trasplantes disponibles todos los días del año, con detección precoz de posibles donantes en UCI, protocolos muy claros para actuar con rapidez y la logística precisa. Todo ello propicia que casi ninguna oportunidad de donación se pierda. Para alcanzar cifras récord durante años no basta con hacer bien un trasplante, sino hacer muchos y bien, de forma sostenida, con posibilidad de realizar varios trasplantes simultáneos y optimización de quirófanos, profesionales implicados y UCI.

Presentación del primer trasplante hepático infantil de donante vivo, cuya extracción se hizo por cirugía robótica en el hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

¿Qué novedades se están introduciendo en los últimos años para aumentar la donación?

J.C. Robles: El objetivo de elevar la cifra de donantes es prioritario en nuestro país desde hace años. Con este fin, se puso en marcha la donación, no sólo de pacientes en muerte encefálica, sino también en asistolia (donantes a corazón parado). Avances como las máquinas de preservación y los sistemas de circulación extracorpórea están permitiendo utilizar y recuperar órganos para trasplante que antes se descartaban. Por otro lado, los programas de donación y trasplante renal cruzado han posibilitado que personas incompatibles intercambien donantes. Además, se ha producido una importante mejoría de la inmunosupresión, con tratamientos más personalizados y menores efectos secundarios, que permiten que los trasplantes durenmáss años y con mejor calidad de vida, y, por otro lado, un incremento de los trasplantes renales de donantes vivos emparentados.

¿Se están trasplantando en los últimos años personas de más edad, de más de 70 u 80 años, gracias a los avances logrados?

J.Mª. Dueñas: Así es. La experiencia y los resultados, junto a las técnicas y tratamientos desarrollados, nos permiten hacer cosas impensables hace unos años. En consecuencia, la edad cronológica ha pasado de ser contraindicación absoluta para trasplante a contraindicación relativa, siempre que el estado biológico, tanto de donantes o receptores, nos garantice la calidad y seguridad que nuestros pacientes necesitan. Y hemos abordado ya procesos de donación y trasplante con pacientes octogenarios con resultados increíbles.

¿Cómo ha aumentado la supervivencia a los trasplantes y cuánto se ha reducido la recuperación en las últimas décadas?

J.Mª. Dueñas: En los 47 años de actividad trasplantadora del hospital Reina Sofía el trasplante ha pasado de ser un procedimiento singular con buenos resultados a un tratamiento estandarizado y altamente eficaz. Destacaría, sobre todo, la supervivencia precoz que se ha logrado con avances en técnicas de soporte que se instauran en quirófano y unidades de medicina intensiva en fase aguda. Además, la supervivencia de los órganos trasplantados cada vez es mayor, entre otros factores, gracias a tratamientos inmunosupresores más eficaces y personalizados, y a la colaboración de servicios como, por ejemplo Inmunología, que realiza técnicas específicas como HLA o crossmatch virtual y que facilitan una mejor compatibilidad donante-receptor, así como servicios de laboratorio o microbiología que descartan complicaciones posteriores.

Presentación del primer trasplante cardiaco de corazón por donación en asistolia en el hospital Reina Sofía en julio de 2025. / 82

¿Es inferior ahora la lista de espera para trasplante o se mantiene en unas 150 o 200 personas de media?

J.Mª. Dueñas: Desafortunadamente, pese al aumento de donaciones por la generosidad de las familias y al incremento del número de trasplantes con el esfuerzo de profesionales, las listas de espera se mantienen relativamente, aunque bajan en algunos periodos, pero no de forma estructural. La demanda aumenta más rápidamente que la oferta. Cada vez se incorporan pacientes de más edad a la lista de espera, que antes no eran candidatos a formar parte de la misma, porque la población presenta patologías crónicas como cirrosis, insuficiencia renal o diabetes, cuya solución definitiva de tratamiento es el trasplante. En nuestro hospital se han conseguido paliar estas listas de demora disminuyendo el tiempo de espera en lista, reduciendo al mínimo la mortalidad en lista de espera y priorizando de manera más eficiente, de manera que se trasplante la persona que más lo necesita.

¿Ha mejorado mucho la asignación de órganos y tejidos por los progresos en investigación y al uso de la inteligencia artificial?

J.Mª. Dueñas: La asignación donante-receptor desarrollada en el Reina Sofía ha sido pionera y se ha exportado a otros centros. Tenemos la suerte de contar con un nexo de unión con el Imibic, en el que han confluido profesionales clínicos de nuestro centro, como Javier Briceño, Manuel Rodríguez, Ángel Salvatierra, Francisco Santos con el grupo de investigación Aprendizaje y redes neuronales artificiales, con investigadores como Cesar Hervás o Pedro Antonio Gutiérrez, que han permitido optimizar el proceso de asignación donante-receptor, siendo punto de partida de grandes trabajos científicos y modelos de asignación.

¿Cuál será el próximo hito del Reina Sofía en trasplantes?

J.Mª. Dueñas: El próximo hito en donación-trasplante lo marcará la necesidad y el beneficio de nuestros pacientes, así como las inquietudes y el entusiasmo de nuestros profesionales. Muchas y apasionantes son las líneas de trabajo de la donación y trasplante, entre ellas: el xenotrasplante, los órganos bioartificiales, la disminución del rechazo gracias a la ingeniería genética o la mayor cantidad de órganos disponibles por la preservación y recuperación de los mismos. Pero lo que sí me gustaría es que pasáramos de esperar un órgano a fabricar o elegir el mejor órgano disponible y, sobre todo que, como hasta el día de hoy, el Hospital Universitario Reina Sofía siga a la vanguardia y al nivel del mejor hospital del mundo en materia de donación y trasplante.