Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 29 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Teatro
Representación la obra ‘Campeones en el teatro 2. Si Lorca levantara la cabeza’ en el Gran Teatro
La obra promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con plenos derechos. Además, el éxito de Campeones de la Comedia impulsa la creación de Campeones 2, continuando la búsqueda de soluciones y fomentando una sociedad más justa, empática e inclusiva.. El reparto está compuesto por Gloria Ramos, Juan Manuel Montilla El Langui, Claudia Fesser, Emilio Gavira, Alberto Nieto, y Luis Mottola.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Feria de Mayo
Actividades en la Caseta Municipal
A las 14.00, actuará el grupo Flamenco 2.0. Ya por la noche, a las 21.00, habrá música en directo con la orquesta Aldebarán, seguidamente, a las 23.00, tendrá lugar un concierto extraordinario con la actuación de Rockopop, y una vez finalizado la actuación, continuará la música en directo con la orquesta Aldebarán.
CÓRDOBA. Caseta Municipal.
Recinto de El Arenal.
Desde 14.00 horas.
Festividad
Octava Exaltación al Rey Fernando III El Santo
La Real Hermandad de la Purísima Concepción de Linares Coronada celebrará la octava Exaltación al Rey Fernando III El Santo en la capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. Dicha exaltación será declamada por Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba.
CÓRDOBA. Capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral.
Cardenal Herrero, 1.
20.00 horas.
Espectáculo
Caballo, música y baile se unen en Caballerizas
El espectáculo es una perfecta combinación de elementos de la equitación clásica y andaluza. Las Caballerizas Reales de Córdoba serán el escenario perfecto para este evento, aportando un encanto adicional a la experiencia.
CÓRDOBA. Caballerizas Reales.
Caballerizas Reales, 1.
21.00 horas.
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