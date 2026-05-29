Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaCaballos FeriaComer fuera de la FeriaRobo aceitunaPAU 2026Agenda FeriaNuevas viviendasAccidente MontillaAlsara mini-parqueBanco de alimentosCorosEmpleo públicoGuía de la Feria
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 29 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Representación la obra ‘Campeones en el teatro 2. Si Lorca levantara la cabeza’ en el Gran Teatro

Representación la obra ‘Campeones en el teatro 2. Si Lorca levantara la cabeza’ en el Gran Teatro / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Representación la obra ‘Campeones en el teatro 2. Si Lorca levantara la cabeza’ en el Gran Teatro

La obra promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con plenos derechos. Además, el éxito de Campeones de la Comedia impulsa la creación de Campeones 2, continuando la búsqueda de soluciones y fomentando una sociedad más justa, empática e inclusiva.. El reparto está compuesto por Gloria Ramos, Juan Manuel Montilla El Langui, Claudia Fesser, Emilio Gavira, Alberto Nieto, y Luis Mottola.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Feria de Mayo

Actividades en la Caseta Municipal

A las 14.00, actuará el grupo Flamenco 2.0. Ya por la noche, a las 21.00, habrá música en directo con la orquesta Aldebarán, seguidamente, a las 23.00, tendrá lugar un concierto extraordinario con la actuación de Rockopop, y una vez finalizado la actuación, continuará la música en directo con la orquesta Aldebarán.

CÓRDOBA. Caseta Municipal.

Recinto de El Arenal.

Desde 14.00 horas.

Festividad

Octava Exaltación al Rey Fernando III El Santo

La Real Hermandad de la Purísima Concepción de Linares Coronada celebrará la octava Exaltación al Rey Fernando III El Santo en la capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. Dicha exaltación será declamada por Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Capilla del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral.

Cardenal Herrero, 1.

20.00 horas.

Espectáculo

Caballo, música y baile se unen en Caballerizas

El espectáculo es una perfecta combinación de elementos de la equitación clásica y andaluza. Las Caballerizas Reales de Córdoba serán el escenario perfecto para este evento, aportando un encanto adicional a la experiencia.

CÓRDOBA. Caballerizas Reales.

Caballerizas Reales, 1.

21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  2. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  3. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  4. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
  5. Manuel Torralbo nombra al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba tras cesar al anterior, en el marco de su reelección
  6. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  7. ¿Ves humo en Córdoba por Rabanales y Las Quemadas? No te preocupes, este es el motivo
  8. La Policía Nacional busca a Aroa F. D., una joven de 18 años desaparecida en Córdoba desde el martes

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 29 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 29 de mayo de 2026

Las denuncias por calor caen en la Feria de Córdoba, pero persisten por trabajadores sin dar de alta

Las denuncias por calor caen en la Feria de Córdoba, pero persisten por trabajadores sin dar de alta

Juan Carlos Robles y José María Dueñas, coordinadores de trasplantes en Córdoba: "La supervivencia de los órganos trasplantados es cada vez mayor"

Unos 80.000 trabajadores entran en jornada intensiva desde el 1 de junio en una Córdoba ya a 40 grados

Unos 80.000 trabajadores entran en jornada intensiva desde el 1 de junio en una Córdoba ya a 40 grados

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Selectividad sin miedo: que los nervios y la falta de confianza no te hagan suspender la PAU antes de empezar

Selectividad sin miedo: que los nervios y la falta de confianza no te hagan suspender la PAU antes de empezar

Bar Correo cumple 95 años uniendo generaciones

Mercedes Azores, fisioterapeuta del hospital Reina Sofía, presenta en Córdoba 'Sabor a vida', un libro con recetas de trasplantados de toda Andalucía

Mercedes Azores, fisioterapeuta del hospital Reina Sofía, presenta en Córdoba 'Sabor a vida', un libro con recetas de trasplantados de toda Andalucía
Tracking Pixel Contents