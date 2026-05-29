Puerta de entrada a la ciudad
El Gobierno central no tiene previsto arreglar la fuente frente a la estación de Córdoba tras años de abandono
El Ejecutivo no prevé intervenciones a corto plazo para reparar la fuente estanque de la plaza de las Tres Culturas
El Gobierno, al menos a corto plazo, no va a arreglar la gran fuente estanque que se sitúa frente a la estación de trenes Julio Anguita de Córdoba, en la plaza de las Tres Culturas. Así lo ha reconocido el ejecutivo en una respuesta dada a una pregunta planteada por la senadora popular por Córdoba Cristina Casanueva. En este caso, la senadora del PP preguntaba, sobre la citada fuente, si el Gobierno “sabe qué va a hacer con ella”. En su respuesta, lo que dice el Ejecutivo es que “no están previstas actuaciones a corto plazo sobre la fuente”.
Lo cierto es que el estanque lleva años abandonado, seco, a pesar la puerta de entrada de miles de personas que llegan a Córdoba a través tanto de la estación de ferrocarril como de la de autobuses. En una carta publicada por este periódico en febrero de 2013, es decir, hace más de trece años, un lector describía al estanque como “el zaguán de la ciudad”. En esa misma columna se decía lo siguiente: “no es comprensible el estado lamentable y de dejadez que presenta”.
Las filtraciones, la causa de que la fuente esté vacía
En una respuesta similar a la dada ahora por el Gobierno, pero de hace ya más de un año, el Ejecutivo respondía que la razón de que la fuente no esté en funcionamiento se debe a que hay filtraciones de agua, y no se puede olvidar que debajo de la misma lo que circula es el túnel ferroviario. Es más, el Ejecutivo planteaba sustituir el estanque por otro elemento de decoración.
¿Puede ser una fuente naturalizada?
En septiembre del año pasado, el gobierno municipal de Córdoba denunció la situación de abandono que sufre la fuente desde hace años y pedía a Adif que colaborara en darle otra vida ya no solo al estanque, sino a toda la plaza. En este caso, se entiende que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias es el propietario tanto de la fuente como de la plaza de su alrededor, aunque el Ayuntamiento se mostró dispuesto a colaborar para darle otra luz a la zona.
En concreto, entre los objetivos del Ayuntamiento lo que se encuentra es naturalizar la fuente de la estación, como ya ha hecho con otras de la ciudad. Esa naturalización consiste en convertir las fuentes mantenidas hasta ahora con cloro en estanques naturales, donde prolifera la vida de organismos vivos, tanto de flora como de fauna.
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