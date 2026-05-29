Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 29 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 30 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisco Moreno Jiménez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María Tordera Castro
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela Rodríguez Santacruz
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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