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Los fallecidos en Córdoba el viernes 29 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 30 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco Moreno Jiménez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Tordera Castro

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Rodríguez Santacruz

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La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

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