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Prevención de riesgos

Las denuncias por calor caen en la Feria de Córdoba, pero persisten por trabajadores sin dar de alta

CCOO afirma que hostelería y comercio concentran la mayoría de denuncias en Córdoba por incumplir medidas frente a las altas temperaturas

Visitantes de la Feria de Córdoba se protegen del calor con un paraguas.

Visitantes de la Feria de Córdoba se protegen del calor con un paraguas. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El acondicionamiento de las casetas de la Feria de Córdoba en los últimos años ha reducido las denuncias por incumplimientos en la prevención de riesgos laborales ante el calor. "Se ponen algunas, pero cada vez menos, porque se están acondicionando más", explica el secretario de Salud Laboral de CCOO, Aurelio Martín.

Con el termómetro rozando los 40 grados centígrados durante la celebración de la fiesta en estos días, el responsable sindical admite que "en los últimos años se ha notado bastante que las casetas se están acondicionando". Precisa, en este sentido, que en la Feria de Nuestra Señora de la Salud "las denuncias son motivadas por no dar de alta a las personas trabajadoras, fundamentalmente".

Aurelio Martín señala el distintivo de la sede de CCOO en Córdoba como refugio climático.

Aurelio Martín señala el distintivo de la sede de CCOO en Córdoba como refugio climático. / CÓRDOBA

Más quejas en hostelería y comercio

En cuanto a lo que ocurre en otros ámbitos, el secretario de Salud Laboral de CCOO confirma que el incumplimiento de las medidas frente al calor da lugar a denuncias todos los años. "El sector servicios es el que más denuncias tiene, la hostelería y el comercio. Y luego, la construcción, aunque en estos años han ido bajando en este sector", reconoce.

De esta forma, las campañas informativas a pie de obra y el protocolo, "pionero en España", elaborado por la Confederación nacional de la construcción, CCOO y UGT han contribuido a reducir los incumplimientos. A diferencia de la construcción, las denuncias aumentan todos los años en la hostelería y en el comercio. "Fundamentalmente, se ponen en espacios cerrados. También en espacios abiertos, sobre todo, en servicios en mesa de restauración", detalla Aurelio Martín.

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Pedro Téllez, secretario general de UGT FICA en Córdoba. / CÓRDOBA

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