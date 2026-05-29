Denuncia amenazas con una escopeta y acaba detenido por agresión sexual a menores

Lo que comenzó como una denuncia por detención ilegal, bajo la amenaza de una escopeta, en un piso de Córdoba capital ha finalizado con la presunta víctima detenida por supuesta agresión sexual a menores en la provincia. Estos hechos, ocurridos el sábado 23 de mayo en la calle Caravaca de la Cruz, en el barrio de Sagunto, han dado lugar a la detención de cinco personas por la Policía Nacional.

El suceso, avanzado por Cordópolis, ha sid confirmado a Diario CÓRDOBA por fuentes cercanas al procedimiento. Estas indican que la víctima residía en una habitación alquilada, pero llevaba varios meses sin abonar la renta y el casero, y propietario del piso, le exigió que se marchara, abonando antes su deuda y también un altavoz que, según le acusaba, le había robado.

De acuerdo con la denuncia presentada por el perjudicado ante la Policía, en este escenario, un amigo del propietario acudió a la vivienda portando una escopeta de caza, introdujo dos cartuchos y le espetó "uno de estos es para ti", encañonándole en la cabeza con el arma ya cargada. Después, le exigieron que telefonease a su hermana para que acudiese al piso y abonase el altavoz.

Encerró a sus presuntos captores

Tras hacerlo, la víctima se marchó a su habitación para recoger sus cosas y abandonar el lugar. Cuando llegó su cuñado, le abrió la puerta y le informó de que había una persona dentro con una escopeta, aprovechando para salir y cerrando la puerta con llave desde fuera, para impedir la huida de los dos individuos que permanecían dentro en tanto llegaba la Policía Nacional.

Siempre según el testimonio del presunto perjudicado, su casero y el amigo de este le retuvieron durante tres horas en las que temió por su vida. Cuando llegaron los agentes, el propietario de la escopeta, que es representado por la abogada Mar Jiménez, había huido por la terraza, supuestamente, con el objetivo de que no le incautasen el arma.

Sostiene que procedía del campo de tiro en aquel momento y que pasó por la vivienda para ofrecer un presupuesto a su amigo porque es albañil. En su huida del piso, accedió a la azotea y telefoneó a una persona para que acudiese a recoger el arma. Este indviduo se trasladó al lugar acompañado por su pareja. La escopeta, supuestamente, fue transportada de la azotea a la vía pública empleando para ello una manguera que localizaron más tarde los agentes.

"Ven, que este marrón no es nuestro"

Las dos personas que la recogieron huyeron del lugar en un coche, circulando a una velocidad "superior a la normal". No obstante, los agentes tuvieron la colaboración de vecinos, que relataron haber escuchado conversaciones sobre drogas y sobre la necesidad de "bajar" la escopeta, e informaron de la huida de las personas que, supuestamente, ayudaban a ocultar el arma.

Por ello, la Policía persiguió a este vehículo desde el barrio de Sagunto hasta darle el alto a la altura de la glorieta Nacional cuarta, en dirección al polígono de Las Quemadas. En ese momento, colisionaron ambos coches. Al tiempo que estas personas se hallaban con los agentes, el dueño de la escopeta les telefoneó para conocer si habían logrado esconderla. "Ven aquí, que este marrón no es nuestro y nos lo vamos a comer por ti", le respondieron.

Orden de busca y captura de un juzgado de Posadas

Finalmente, este individuo acudió al lugar y reconoció a los agentes "su participación en lo ocurrido", según precisa el atestado policial. Estos inspeccionaron su furgoneta, localizando los dos cartuchos utilizados para amenzar a la víctima.

Sin embargo, la Policía Nacional detectó que el denunciante tenía una orden de busca y captura dictada por un juzgado de Posadas por supuesta agresión sexual a menores, por lo que también fue arrestado.

En libertad sin medidas cautelares

Los otros cuatro arrestados fueron puestos el 24 de mayo a disposición del juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba en funciones de guardia. Según indican las mismas fuentes, la jueza acordó la libertad provisional para estas personas, sin adoptar medidas cautelares. El casero es investigado por presuntos delitos de amenazas, encubrimiento y detención ilegal; a las dos personas que acudieron a recoger la escopeta les atribuye una supuesta tenencia ilícita de armas y encubrimiento; y al propietario de la escopeta es investigado por amenazas y detención ilegal.