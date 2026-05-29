Hasta 39 grados en plena PAU en Córdoba: el tiempo que espera a los estudiantes cordobeses en Selectividad

Más de 4.700 estudiantes cordobeses afrontarán la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 con un invitado que conviene no deseo pero no por ello ajeno a otras ediciones de la prueba: el calor. La convocatoria ordinaria de la antigua Selectividad se celebra los días 2, 3 y 4 de junio y, según las previsiones meteorológicas avanzadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las jornadas de examen estarán marcadas por temperaturas extraordinariamente altas, especialmente en el interior de Andalucía.

En Córdoba capital, donde se localizan siete de las veinte sedes de examen dispuestas por la Universidad de Córdoba, el escenario que dibujan los modelos consultados tanto en la Aemet como en otros portales meteorológicos, apunta a un arranque de la PAU muy caluroso. Para el martes 2 de junio, primera jornada de exámenes, la previsión sitúa las máximas entre los 37 y los 39 grados, con mínimas en torno a los 20 o 21 grados. Es decir, una mañana ya templada y una tarde claramente calurosa, algo a tener en cuenta para quienes tengan que desplazarse, esperar entre pruebas o regresar a casa en las horas centrales del día.

Estudiantes durante el examen de Selectividad / A.J.González

El miércoles 3 de junio mantendría una situación similar. Las máximas volverían a moverse en el entorno de los 36 a 39 grados en Córdoba, con mínimas de 18 a 20 grados. Será, previsiblemente, otra jornada de cielo despejado o poco nuboso, sin indicios relevantes de lluvia en la capital cordobesa según los portales meteorológicos consultados.

Para el jueves 4 de junio, último día de la convocatoria ordinaria, la temperatura podría dar una ligera tregua, aunque dentro de un ambiente plenamente veraniego. La previsión para Córdoba rebaja la máxima hasta unos 36 grados y mantiene la mínima alrededor de los 18 grados. No es un alivio suficiente como para hablar de jornada fresca, pero sí supondría una bajada respecto al pico previsto para martes y miércoles.

La previsión día a día en Córdoba

Martes 2 de junio. Primera jornada de PAU y previsiblemente una de las más calurosas. Las máximas podrían situarse entre 38 y 39 grados, con mínimas próximas a los 20-21. Cielo despejado o con intervalos de nubes y muy baja probabilidad de lluvia.

Primera jornada de PAU y previsiblemente una de las más calurosas. Las máximas podrían situarse entre 38 y 39 grados, con mínimas próximas a los 20-21. Cielo despejado o con intervalos de nubes y muy baja probabilidad de lluvia. Miércoles 3 de junio. Ambiente de pleno verano. Las máximas volverían a rondar los 37-38 grados, con mínimas de 18-20. Jornada soleada, con calor acusado en las horas centrales del día.

Ambiente de pleno verano. Las máximas volverían a rondar los 37-38 grados, con mínimas de 18-20. Jornada soleada, con calor acusado en las horas centrales del día. Jueves 4 de junio. Ligero descenso térmico, aunque con calor. La máxima prevista ronda los 36 grados y la mínima se mantendría sobre los 18. Cielo con sol y algunas nubes, sin que la lluvia aparezca como factor relevante en la previsión actual.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El interior andaluz, la zona más calurosa

La pauta se repite en buena parte del interior de Andalucía. Sevilla también aparece con valores muy altos al inicio de la PAU, con máximas próximas a los 38 grados el martes y alrededor de 36 el miércoles. Granada, aunque con noches algo más frescas, se movería también en registros elevados, con máximas previstas en torno a los 36 grados durante las dos primeras jornadas.

La costa ofrecerá un panorama algo más llevadero en las máximas, aunque con noches más cálidas. En Málaga, por ejemplo, la previsión apunta a temperaturas máximas más moderadas que en el interior, en torno a los 29-33 grados, pero con mínimas más altas, por encima de los 23 grados.