Cuenta atrás para la PAU 2026 en Córdoba: todo lo que un estudiante cordobés debe saber antes de la Selectividad

Un total de 4.703 estudiantes de segundo de Bachillerato y ciclos formativos en Córdoba ultiman estos días los preparativos para una de las pruebas más decisivas: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad.

Una prueba que en esta convocatoria supera el ‘susto’ de 2025, cuando se estrenó un nuevo modelo de examen con la adaptación del ejercicio a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la última reforma educativa, y una evaluación de carácter más competencial.

Son muchos factores los que entran en juego estos días: calendario, modelo de examen, plazos, notas de corte o las plazas ofertadas, entre otros. Aquí están las claves de la Selectividad 2026 en Córdoba.

Alumnos preparando la Selectividad en una biblioteca. / Manuel Murillo

Calendario de exámenes y horarios

Los alumnos se enfrentarán a la convocatoria ordinaria de Selectividad los próximos 2, 3 y 4 de junio.

Con respecto a los horarios, salvo que alguna sede realice alguna modificación, la citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08:00 horas y las pruebas serán de 08:30 a 15:00 horas. Para cada jornada, se establece un horario de 08:30 a 10:00 para el primer examen, de 11:00 a 12:30 para la segunda prueba y de 13:30 a 15:00 horas para el último examen.

Además, se habilitan las tardes del 3 y 4 de junio para aquellas pruebas con incompatibilidad horaria (al coincidir dos materias en el mismo día y hora). Los turnos de examen en estos casos son de 17.00 a 18.30, y de 19.00 a 20.30.

Consulta aquí los horarios detallados de las pruebas en Córdoba.

Convocatoria extraordinaria en julio

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Alumnos a la entrada de las pruebas de la PAU en 2025. / A.J.González

4.703 matriculados en la PAU

Un total de 4.703 estudiantes cordobeses se han matriculado este año para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). De ellos, 2.785 son mujeres, lo que supone un 59,22 % del total. La cifra supone un incremento de un 2% respecto a la del año pasado, cuando se matricularon 4.619 alumnos, de los cuales 2.663 eran mujeres, lo que representó el 57,65%. Del global, 4.146 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.837 de ellas dentro de la fase de acceso y 309 de la fase de admisión). Por último, 557 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.

20 sedes en Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha establecido 20 sedes en la provincia, de las que siete están en la capital, donde los estudiantes serán citados cada día a las 8.00 horas para iniciar las pruebas a las 8.30 horas.

Modelo de examen de la PAU en Andalucía

La adaptación de las pruebas a la Lomloe implica que el diseño de los exámenes tiene en cuenta el desarrollo de competencias establecido por normativa. Así, la formulación de cada prueba contiene, como mínimo, entre un 20% y un 25% de preguntas de carácter competencial que deberán responderse obligatoriamente.

Asimismo., se mantiene un único ejercicio para cada materia (y no dos exámenes a elegir uno como ocurría anteriormente), y cada uno estará estructurado en diferentes apartados donde sí se podrá elegir las preguntas. A modo orientativo, los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz los modelos de examen y orientaciones para la realización de las pruebas.

Otro de los aspectos que establece el nuevo modelo es que aunque sea posible elegir entre distintas preguntas, el planteamiento de los enunciados requerirá haber estudiado todo el temario. Las preguntas podrán plantearse con diferentes formatos de respuesta: cerradas (tipo test), semiconstruidas y abiertas.

Docentes durante una de las pruebas de la fase extraordinaria de Selectividad celebradas en Córdoba. / Manuel Murillo

Materias a examen

En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección.

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Lo permitido y lo no permitido durante la PAU

Antes del examen, antes de llegar a la sede, hay que tener muy claro lo que hay que llevar, lo que es imprescindible y los elementos a evitar durante la PAU. Por ello conviene hacer una lista rápida para repasar que todo está listo y repasar las instrucciones de la Universidad de Córdoba ante el examen más determinante de la vida académica de estos jóvenes cordobeses.

Aquí tienes una 'checklist' para tenerlo todo a punto.

¿Cómo se calcula la nota final de la PAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14. En la fase obligatoria se exigirá como nota mínima una calificación de 4 para poder hacer la media de la nota final de la Selectividad, y en la fase voluntaria un 5.

Así funcionan los parámetros de ponderación de la PAU

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Para la calificación de acceso la operación es sencilla: se multiplica por 0,6 la nota de Bachillerato y por 0,4 el resultado de la fase obligatoria. Por ejemplo, si la nota de Bachillerato es un 7,9 y la de la prueba obligatoria un 7,4, la nota final es un 7,7. A esta nota hay que sumarle las calificaciones de la fase voluntaria, que se multiplica por 0,1 o 0,2 en función de los criterios de ponderación.

Cuidado con las faltas de ortografía

Las faltas de ortografía en los ejercicios serán penalizadas con hasta un 10% de la nota. La nueva normativa valora la coherencia expositiva, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación.

Rectorado de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Estas fueron las notas de corte de la PAU 2025

En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, en la primera adjudicación, las notas de corte más altas fueron Medicina (13,436), Enfermería (12,820) y Veterinaria (12,650). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria. Esto se justificó en su momento en el cambio de modelo de examen.

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Consulta aquí las notas de corte en 2025.

¿Cuándo se publican las notas de la PAU en Córdoba?

Las notas de la Selectividad se publicarán en el portal web de la UCO el jueves 11 de junio a las 10.00 horas. Puedes consultar las notas en este enlace.

¿Y si no estoy de acuerdo con mi nota?

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 12 al 16 de junio. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Una joven realiza un examen de Selectividad en Córdoba. / A. J. González

Preinscripción: entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz tendrá lugar del 12 de junio al 22 de junio.

Adjudicación de plazas

El 2 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase ordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 8 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio.

Más de 4.000 plazas ofertadas por la UCO

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) aprobó en marzo la oferta de plazas de nuevo ingreso para estudios de grado en el curso 2026-2027, que asciende a un total de 4.173 plazas, lo que supone un incremento de 65 plazas respecto al curso anterior. A ellas se suman 109 plazas en la fase de estudiantes extranjeros (11 más) y 62 reservadas a alumnado en riesgo de exclusión social.

Entre las principales novedades para el próximo periodo académico, la UCO suma a su oferta educativa el grado en Trabajo Social, que contará con 60 plazas. Asimismo, se implanta por primera vez el programa conjunto de enseñanzas oficiales en Bioquímica y Biotecnología, con una oferta de 10 plazas. Como consecuencia de su puesta en marcha, los grados de Bioquímica y de Biotecnología ajustan su oferta a 40 plazas cada uno.

En el ámbito del Turismo, se incorpora un nuevo programa conjunto de enseñanzas oficiales entre Turismo (itinerario bilingüe) y Administración y Dirección de Empresas, con 10 plazas, al que se suma la oferta del programa conjunto entre Turismo y Traducción e Interpretación (Inglés), con 30 plazas, ya existen, peroro que no se ha ofertado en el presente curso.