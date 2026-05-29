La otra cara de la PAU en Córdoba: carreras con notas de corte bajas en Selectividad superan en empleo y sueldo a las más demandadas

Más de 4.700 estudiantes cordobeses apuran estos días los preparativos para una de las pruebas determinantes de su vida académica hasta la fecha: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, que celebra su convocatoria ordinaria del 2 al 4 de junio.

La mayoría de ellos afrontan los exámenes con una cifra mágica presente: la nota de corte de acceso a la carrera universitaria que aspiran a estudiar. Una referencia a la que aspirar para superar sin dramas el periodo de inscripción y que puede suponer un antes y un después en sus vidas.

A la hora de elegir el grado que van a cursar los hay que se guían por la vocación, otros por eliminación y algunos, los menos, buscan una carrera que les garantice salidas laborales y, por qué no, un buen salario al término de sus estudios.

Alumnos durante uno de los exámenes de la PAU en Córdoba / Manuel Murillo

Y es aquí donde se da una paradoja. Si se atiende a las notas de corte de la Universidad de Córdoba, aquella que determina las carreras más demandadas en la institución cordobesa, y los datos de empleabilidad de los estudiantes egresados, hay grados muy demandados con un camino laboral más tortuoso, mientras que carreras con nota de acceso baja –es decir, con menos demanda o interés por parte del estudiantado-, garantizan prácticamente el pleno empleo y con salarios medios por encima de los 30.000 euros.

Notas bajas en la PAU, empleo competitivo

Hay que recordar que la nota de corte de un grado universitario no se calcula como tal, sino que es la nota del último estudiante admitido en esa carrera durante el proceso de preinscripción. Esta varía cada año según el número de plazas y la demanda.

Este dato no mide la dificultad de una carrera ni su calidad académica, simplemente refleja únicamente la calificación de la última persona admitida en una titulación en un proceso concreto de adjudicación y marca el nivel de demanda de una titulación. Así, las carreras con las notas de corte más altas son las más demandadas, mientras que la nota de corte baja implica escasez de peticiones de inscripción.

Uno de los grados que cumple la paradoja de baja demanda, pero mayor empleabilidad es el de Ingeniería Eléctrica, una titulación oficial de la UCO que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial, y que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba en el Campus de Rabanales, con 90 plazas de nuevo acceso.

Alumnos en una de las aulas del Campus de Rabanales. / A. J. GONZÁLEZ

Esta carrera suele tener una nota de 5,000 en el corte de acceso –fue 5,221 en la primera adjudicación de 2025-, pero una vez concluidos los estudios, permite acceder a un sector con pleno empleo gracias a la transición energética. Según datos de U-Ranking, la plataforma que compara más de 3.600 grados oficiales de 72 universidades y ofrece información sobre notas de corte, precios e inserción laboral de las titulaciones, esta carrera tiene una inserción laboral del 94% y un sueldo medio de 32.000 euros.

En el caso de las ingenierías, esa menor presión de acceso no implica menor exigencia. Son estudios con una importante carga técnica y científica, especialmente en matemáticas, física, tecnología, instalaciones y proyectos. La diferencia está en que su demanda de entrada no siempre se corresponde con sus oportunidades profesionales.

Además de Ingeniería Eléctrica, la Universidad de Córdoba oferta otros grados que tradicionalmente han registrado notas de corte moderadas o bajas en comparación con las más demandadas, y, por el contrario, tienen un alto reclamo laboral. Entre ellos figuran Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Ciencias Ambientales.

El reverso de las carreras con más nota: el caso de Fisioterapia

¿Y qué pasa con las carreras con nota de corte más alta? Año tras año, PAU tras PAU, las mismas carreras repiten como las más demandas en la Universidad de Córdoba y, por lo tanto, aquellas con la nota de corte más alta. El top tres está copado por las titulaciones clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte de acceso en la primera adjudicación bajó en 2025 significativamente respecto al curso anterior, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria. Esto se atribuyó en su momento al cambio del modelo de examen de Selectividad introducido en la convocatoria de 2025.

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

En el caso de Medicina y Enfermería, la dificultad de acceso sí lleva pareja una mayor oportunidad de empleo y mejores salarios. Así, Medicina cuenta con una empleabilidad del 96,5% y un sueldo medio de 41.839 euros, según U-Ranking; mientras que en Enfermería el empleo alcanza el 86,7% y una base media de cotización de 35.731 euros.

Sin embargo, el vínculo entre nota alta y mejores salidas no es automático si se atiende a otras titulaciones. El caso más llamativo es Fisioterapia, una carrera con una nota de acceso elevada y con un alto ajuste entre empleo y formación, pero U-Ranking la sitúa entre los campos con menor base media de cotización: 24.587 euros. Es decir, no se trata de una titulación sin salida, pero sí de un grado en el que la alta demanda de acceso no se traduce necesariamente en los salarios medios más altos.

Igual ocurre con Veterinaria, que es una de las carreras históricamente más exigentes para entrar, pero sus indicadores laborales no alcanzan los niveles de Medicina, Enfermería o determinadas ingenierías. En el conjunto del sistema universitario, U-Ranking le atribuye una tasa de afiliación del 75,3%, y una base media de cotización de 26.679 euros.